دمشق تتصدى لهجوم إسرائيلي على نقطة رصد عسكرية

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ ص

قصف جوي - أرشيفية

تصدت المضادات الجوية السورية، اليوم الأربعاء، لأهداف معادية في سماء أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر التلفزيون الرسمي، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مرتفعات تل الحارة بريف محافظة درعا، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأمور المادية فقط، فيما قالت وكالة "سبونتيك" الروسية أن القصف استهدف نقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل. وكان سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد قال في وقت سابق إن إسرائيل "تواصل اعتداءاتها على سوريا بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية والتي أسفر آخرها في مطلع الشهر الجاري عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم رضيعة وإصابة 21 آخرين معظمهم نساء وأطفال".

وأوضح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن بيانات السفير الإسرائيلي أمام مجلس الأمن "تمثل حالة انكار لا مثيل لها للقانون الدولي ولمئات القرارات التي اعتمدتها المنظمة الدولية حيث يتعمد الحديث عن كل شيء إلا في صلب موضوع البند الذي من أجله تتم الدعوة لعقد هذه الجلسة بشكل دوري منذ عام 2002 أي