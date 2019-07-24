بسبب تكييف.. السيطرة على حريق بعقار في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص

حريق - أرشيفية

شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم شرطة باب شرقي فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انتاب سكان العقار مقر اشتعال الحريق، حالة من الفزع الشديدة والقلق وغادر بعضهم مسكنه إلى الشارع وذلك تحسبا لامتداد الحريق إلى منازلهم، حيث شب الحريق فى الطابق الحادي عشر وذلك فى الوقت الذى هرعت فيه سيارات الشرطة والمطافئ ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق محل البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق وانقاذ سكان العقار.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود استغاثة تفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الحادي عشر بالعقار الكائن بشارع الدباس المتفرع من شارع عمر لطفي بمنطقة كامب شيزار وسط محافظة الإسكندرية.على الفور وجه اللواء جمال