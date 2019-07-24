جريمة

بسبب تكييف.. السيطرة على حريق بعقار في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم شرطة باب شرقي فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انتاب سكان العقار مقر اشتعال الحريق، حالة من الفزع الشديدة والقلق وغادر بعضهم مسكنه إلى الشارع وذلك تحسبا لامتداد الحريق إلى منازلهم، حيث شب الحريق فى الطابق الحادي عشر وذلك فى الوقت الذى هرعت فيه سيارات الشرطة والمطافئ ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق محل البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق وانقاذ سكان العقار.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق، بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود استغاثة تفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الحادي عشر بالعقار الكائن بشارع الدباس المتفرع من شارع عمر لطفي بمنطقة كامب شيزار وسط محافظة الإسكندرية.على الفور وجه اللواء جمال
اقرأ المزيد
سرقة

ضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى تحديد هوية وضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا للعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة وانتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية. وكشفت المعاينة الأولية، أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج وهو نفس حائط مكتب البريد وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 8 مصابين، وجثة تم إيداعها بمشرحة المستشفى نتيجة حادث مروع على طرق كفر الشيخ - دسوق بالقرب من بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث مروع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة 8 أشخاص ومصرع قائد الدراجة النارية، ليتم نقلهم إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، والجثة لمشرحة المستشفى.
المراكب-النيلية

القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
جثه-في-ارض-زراعيه

مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
اقرأ المزيد من الأخبار
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (5)

السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
ترام-الاسكندرية-صورة-أرشيفية

توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org