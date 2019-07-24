صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

الصحف سلطت الضوء على تعهد جونسون في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.

وأكدت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين برز الصومال الذي مزقته الحرب كساحة قتال رئيسية، حيث توفر قطر أسلحة وتدريباً عسكرياً للفصائل الإرهابية. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن مغردين خليجيين قاموا بفضح سياسات قطر الإجرامية تجاه العديد من الدول، وتدخلاتها الفجة في الشؤون الداخلية للصومال؛ عبر دعم حركة

وأكدت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين برز الصومال الذي مزقته الحرب كساحة قتال رئيسية، حيث توفر قطر أسلحة وتدريباً عسكرياً للفصائل الإرهابية.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن مغردين خليجيين قاموا بفضح سياسات قطر الإجرامية تجاه العديد من الدول، وتدخلاتها الفجة في الشؤون الداخلية للصومال؛ عبر دعم حركة "الشباب" الإرهابية، وأكدوا أن نظام الحمدين يريد تشكيل "حزب الله" في الصومال، على خلفية التسريبات، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أكدت فيها وقوف قطر خلف تفجيرات دامية هناك.



وتناولت "الخليج" محاولة الحكومة القطرية التنصل من علاقتها برجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي المُقرب من أميرها تميم بن حمد، زاعمة أنه لم يكن مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولا يمثل قطر وليس له الحق في التعليق نيابة عن الحكومة.

وأضافت: "سنحقق مع هذا الشخص، وسيتحمل مسؤولية تعليقاته، والتي كررنا تأكيدا أنها لا تمثل مبادئنا".



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن خبير أمني صومالي سابق أن التسجيل الأخير الذي تم تسريبه حول تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، اختبر فقط مدى تأثر القادة الصوماليين بكشف علاقاتهم بقطر وتنفيذ أجندتها، حيث إن الرئيس الحالي محمد عبد الله فارماجو هو الحليف الأكبر في قطر، لافتاً إلى أن قطر بالفعل ساعدته في حملته الجديدة في انتخابات الصومال 2021 وبشكل عام يشكل فارماجو الحليف الأكبر لإمارة قطر في المنطقة الإفريقية بشكل عام.



وبالانتقال إلى شأن آخر ذكرت "الخليج" أن حزب المحافظين، اختار، أمس الثلاثاء، أبرز مؤيدي "بريكست" بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس الحزب والحكومة، في وقت تعهد فيه الأخير بإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده، توالت معها التهاني من قادة ودول العالم لجونسون، أبرزها من الاتحاد الأوروبي، وزعماء أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وتركيا، وإيران، في وقت أعربت فيه أسكتلندا عن قلقها وطالبت مجدداً بإعطائها الفرصة في تحديد مستقبلها، ودعا حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة.



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن جونسون تعهد في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا، وقال: "سننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بروح جديدة من الحماسة".

وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي على الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، كشفت "الاتحاد" عن توافق قوى "الحرية والتغيير" في السودان و"الجبهة الثورية" على نسب التمثيل في المجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية.

وقالت مصادر مطلعة في قوى الحرية والتغيير "إن الطرفين اتفقا خلال مباحثاتهما في أديس أبابا على منح الجبهة الثورية مقعدين و3 مقاعد لقوى التغيير، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء".

وأفادت "الإمارات اليوم" بأن قياديا في قوى "الحرية والتغيير" أوضح أنه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء القادم مع المجلس السيادي، لكن لن يشكل مجلس الوزراء لحين الانتهاء من ملف السلام، على أن يتم إعلان الحكومة بعد شهر.

وأشار إلى أنه سيتم منح بعض الوقت للقوى السياسية، بعد اجتماعها مع الوسيط، للتشاور قبل إقرار الاتفاقات.



وحول الأوضاع في فلسطين ، تناولت "الخليج" تحت عنوان "اجتماع عاجل للسلطة غداً.. ودعوة للتحقيق في جرائم إسرائيل" ، تواصل الإدانات الدولية والعربية، بهدم الاحتلال الإسرائيلي 12 بناية سكنية في وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، في حين احتفل جنود الاحتلال بالهدم ، وأدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات، هدم إسرائيل لممتلكات فلسطينية في وادي الحمص، بجنوب شرقي القدس، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة الفلسطينية، إلى اجتماع عاجل غداً الخميس.

وتحت عنوان ""ثوري فتح" يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل" ، أفادت "الإمارات اليوم" بأن المجلس الثوري لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا أمس، إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية عن تقدم في جهود إنقاذ الوضع المائي "الخطير" بغزة.

وتفصيلاً، قال المجلس الثوري "برلمان فتح"، في بيان عقب دورة اجتماعات له في رام الله منذ يوم السبت الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية قامت بشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.



وحول الوضع الميداني بليبيا، أفادت "الاتحاد" بأن قوات الجيش الليبي تقدمت في محاور القتال بضواحي طرابلس، أمس، وذلك بعد مطالبة قائد غرفة العمليات المتقدمة اللواء صالح بوعبودة بالتوجه إلى قلب العاصمة.

وقال قائد محور عين زارة التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري ، إن وحدات الجيش تمكنت من السيطرة على نقاط ومناطق جديدة في ضواحي طرابلس، وأجبرت الميليشيات المسلحة على الانسحاب خلال التقدم في محاور القتال المختلفة بضواحي العاصمة خاصة في عين زارة.