رياضة

إيقاف ميسي عن أولى مباريات تصفيات كأس العالم

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، إضافة إلى تغريمه 1,500 دولار، وذلك على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في فوز منتخب بلاده على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، تلك البطاقة التي تحصل عليها في الدقيقة 37 بعد دخوله في مشاجرة مع لاعب تشيلي جاري ميديل، الذي تعرض للطرد هو الآخر في نفس اللقطة.
ولم يشِر اتحاد أمريكا الجنوبية في العقوبة التي أعلن عنها، إلى الانتقادات التي وجهها ميسي للاتحاد، والتي اتهم فيها الكونميبول بالفساد ورغبته في منح لقب كوبا أمريكا للبلد المضيف، البرازيل، وذلك عقب خسارة الأرجنتين أمام البرازيل في نصف النهائي. ورفض ميسي استلام ميداليات المركز الثالث زاعمًا أن الأرجنتين
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ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
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مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
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جوزيه: كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجمًا عالميًا

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر. وأضاف جوزيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن وجود غالي في فريق الأهلي حينما تولى مهمة تدريب الفريق في الولاية الأولى، لأنه لاعبًا يملك موهبة استثنائية، وكان يؤدي مستويات رائعة في فترته الأولى قبل أن يقرر الاحتراف في فينورد الهولندي، وكان من جانبه مقتنعًا بأنه سيكون نجمًا بارعًا.
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ميسي (2)

رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
ميسي

حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
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