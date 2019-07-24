إيقاف ميسي عن أولى مباريات تصفيات كأس العالم

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

ليونيل ميسي

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، إضافة إلى تغريمه 1,500 دولار، وذلك على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في فوز منتخب بلاده على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، تلك البطاقة التي تحصل عليها في الدقيقة 37 بعد دخوله في مشاجرة مع لاعب تشيلي جاري ميديل، الذي تعرض للطرد هو الآخر في نفس اللقطة.

ولم يشِر اتحاد أمريكا الجنوبية في العقوبة التي أعلن عنها، إلى الانتقادات التي وجهها ميسي للاتحاد، والتي اتهم فيها الكونميبول بالفساد ورغبته في منح لقب كوبا أمريكا للبلد المضيف، البرازيل، وذلك عقب خسارة الأرجنتين أمام البرازيل في نصف النهائي. ورفض ميسي استلام ميداليات المركز الثالث زاعمًا أن الأرجنتين

ولم يشِر اتحاد أمريكا الجنوبية في العقوبة التي أعلن عنها، إلى الانتقادات التي وجهها ميسي للاتحاد، والتي اتهم فيها الكونميبول بالفساد ورغبته في منح لقب كوبا أمريكا للبلد المضيف، البرازيل، وذلك عقب خسارة الأرجنتين أمام البرازيل في نصف النهائي.



ورفض ميسي استلام ميداليات المركز الثالث زاعمًا أن الأرجنتين يجب ألا تشارك في مثل هذا الفساد، ليخرج لاحقا للاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها.



وتبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في شهر مارس المقبل، ويحاول ميسي التتويج بلقب كأس العالم، الغائب عن خزائنه.



وسبق أن شارك ميسي في المونديال 4 مرات من قبل، إذ ودع من ربع النهائي في نسختي ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 أمام ألمانيا، وخسر نهائي البرازيل 2014 أمام ألمانيا، وودع مونديال روسيا، العام الماضي، من دور الـ16 أمام فرنسا.