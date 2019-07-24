رياضة

مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.  وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت
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كريستيانو-رونالدو (7)

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
ميسي (4)

إيقاف ميسي عن أولى مباريات تصفيات كأس العالم

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، إضافة إلى تغريمه 1,500 دولار، وذلك على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في فوز منتخب بلاده على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، تلك البطاقة التي تحصل عليها في الدقيقة 37 بعد دخوله في مشاجرة مع لاعب تشيلي جاري ميديل، الذي تعرض للطرد هو الآخر في نفس اللقطة.
مانويل-جوزيه

جوزيه: كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجمًا عالميًا

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر. وأضاف جوزيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن وجود غالي في فريق الأهلي حينما تولى مهمة تدريب الفريق في الولاية الأولى، لأنه لاعبًا يملك موهبة استثنائية، وكان يؤدي مستويات رائعة في فترته الأولى قبل أن يقرر الاحتراف في فينورد الهولندي، وكان من جانبه مقتنعًا بأنه سيكون نجمًا بارعًا.
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (2)

مصر تتغلب على فرنسا في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الإثنين، على حساب فرنسا بنتيجة 37-32، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الخامس تواليا، بعد التغلب على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
ايهاب لهيطة

إيهاب لهيطة يكشف مدة غياب "جنش" عن الملاعب

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة، لن يكمل مع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا، حيث قال لهيطة لـ "التحرير"، إن إصابة جنش تحتاج فترة تتراوح من 6 إلى 8 اشهر للعلاج من الإصابة التي لحقت بالحارس، ما يعني أنه لن يستطيع الاستمرار في معسكر المنتخب. وأثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة.
جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
جنش (2)

صدمة لجماهير الزمالك.. إصابة "جنش" في وتر "أكيليس"

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة. وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل.
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