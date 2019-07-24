ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

كريستيانو رونالدو

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".

وأضاف ساري: "كريستيانو توج بكل شيء من ألقاب فردية وجماعية، من خلال الميل على الجانب الأيسر من الملعب والدخول إلى العمق بعدها، وبالتالي ستكون محاولتي الأولى هي إشراكه في هذا المركز، ومع جودته، لن يجد مشكلة في اللعب بعيدًا عن المرمى بنحو 10 أمتار أبعد". وواصل الإيطالي: "عليك التمتع بأفكار واضحة تجاه

وأضاف ساري: "كريستيانو توج بكل شيء من ألقاب فردية وجماعية، من خلال الميل على الجانب الأيسر من الملعب والدخول إلى العمق بعدها، وبالتالي ستكون محاولتي الأولى هي إشراكه في هذا المركز، ومع جودته، لن يجد مشكلة في اللعب بعيدًا عن المرمى بنحو 10 أمتار أبعد".



وواصل الإيطالي: "عليك التمتع بأفكار واضحة تجاه اثنين أو 3 لاعبين قادرين على صناعة الفارق، ومن ثم توفير البيئة المناسبة لهم كي يعبروا عن أنفسهم، وعلى ذلك الأساس نضع الخطة".



وبات من المؤكد أن ساري يرغب في بناء يوفنتوس من حول رونالدو، فهو اللاعب الذي سيعول عليه في تسجيل الأهداف، وقيادة السيدة العجوز نحو قمة الكرة الأوروبية.