رياضة

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
وأضاف ساري: "كريستيانو توج بكل شيء من ألقاب فردية وجماعية، من خلال الميل على الجانب الأيسر من الملعب والدخول إلى العمق بعدها، وبالتالي ستكون محاولتي الأولى هي إشراكه في هذا المركز، ومع جودته، لن يجد مشكلة في اللعب بعيدًا عن المرمى بنحو 10 أمتار أبعد". وواصل الإيطالي: "عليك التمتع بأفكار واضحة تجاه
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باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

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الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

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الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
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ساري يكشف عن مركز ديبالا ويعلق على أزمة رونالدو

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن مستقبل الأرجنتينى باولو ديبالا مع الفريق الإيطالى، في الموسم الجديد، وتحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد قيامه باستبدال النجم البرتغالي في مباراة توتنهام الأخيرة. وقال ساري في تصريحات صحفية، خلال الندوة التقديمية لمباراة يوفنتوس القادمة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضد إنتر ميلان، بمنافسات الكأس الدولية للأبطال: "أعتقد أن ديبالا يستطيع اللعب كمهاجم وهميٍّ بحرية كبيرة".
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كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

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قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".
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بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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