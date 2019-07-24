يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

أصدرت وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي لها العديد من المزايا، خاصة أنها تتضمن كل البيانات الخاصة بالشخص، كما سيتم تفعيل خدمات كارت ميزة عليها
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية.
ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟
هي عبارة عن بطاقة معتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وتساعد الشخص في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.
وتعد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها
ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟
هي عبارة عن بطاقة معتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وتساعد الشخص في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.
وتعد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة، بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.
مزايا البطاقة
- إمكانية حصول الشخص ذي الإعاقة على الخدمات الصحية.
- تتيح البطاقة حصوله على الخصومات الخاصة في المواصلات والسكك الحديدية بنسبة تخفيض 50%.
- إمكانية الحصول على وظيفة ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة في الجهاز الإداري للدولة.
- تتيح الحصول على مزايا التعليم الخاصة بذوي الإعاقة.
- تسمح البطاقة بدخولهم كل أندية القوات المسلحة.
- سيتم إضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" إلى بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيدا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.
- وجود البطاقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة يعد إثباتا لحقوقهم.
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شروط الحصول على البطاقة
- أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة، والتي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
- أن يكون مصري الجنسية أو أجنبيا مقيما بشرط المعاملة بالمثل.
إجراءات الحصول على البطاقة
- يتطلب استخراج البطاقة المتكاملة إجراء كشف والحصول على تقرير طبى صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ويوضح التشخيص الطبى لحالته التى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبى رقم (1).
- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجاتها، والذى يعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم (2)، كما يحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.
- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
- يتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقا للنطاق الجغرافى.
- تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد المصري على تسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم.
- يتم تحصيل 40 جنيها تكلفة إصدار البطاقة.
- هذه البطاقة سارية لمدة 7 سنوات، ولا يتم تجديدها للحالات المستقرة إلا إذا حدث تغيّر في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
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مستحقو الدفعة الأولى من البطاقات
تعد الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة، التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة، من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف، أو مَن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون ذوي الإعاقة في 19 فبراير 2018، ويهدف القانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبإصدار القانون أصبحت هناك حماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقوبات لمن يخالف القانون.
ويشمل القانون عددا من البنود، من بينها أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، لكل شخص ذي إعاقة، بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناءً على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بهذه البطاقة بالجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديدها كل 7 سنوات إلا إذا حدث تغيّر في حالة إعاقة الشخص يقتضي إدراجه.
إجراءات التظلم الخاصة بعدم الحصول على البطاقة
يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها، حال رفضها طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة، وتشمل الإجراءات كلا من:
- تقديم تظلم إلكترونيا أو تظلم كتابى عن طريق البريد، يوجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
- يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.