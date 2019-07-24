يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

أصدرت وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي لها العديد من المزايا، خاصة أنها تتضمن كل البيانات الخاصة بالشخص، كما سيتم تفعيل خدمات كارت ميزة عليها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

بطاقة خدمات ذوي الإعاقة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.

ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟ هي عبارة عن بطاقة معتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وتساعد الشخص في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية. وتعد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها