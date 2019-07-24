سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

أصدرت وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي لها العديد من المزايا، خاصة أنها تتضمن كل البيانات الخاصة بالشخص، كما سيتم تفعيل خدمات كارت ميزة عليها
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
بطاقة خدمات ذوي الإعاقة
بطاقة خدمات ذوي الإعاقة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟ هي عبارة عن بطاقة معتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وتساعد الشخص في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية. وتعد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها
اقرأ المزيد
صندوق-النقد-الدولي

اليوم صندوق النقد يصوت على الشريحة الأخيرة من القرض

يصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، الأربعاء، على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار. وأدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة وإتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من القرض. وفي مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.66 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1415 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: هقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبير-شقوير

الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
صرف-معاشات

بزيادة 15 %.. بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاثنين، الموافق 1 يوليو 2019، صرف معاشات شهر يوليو لحوالي 9.8 مليون مواطن. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، والبنوك تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.
سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (6)

التخطيط: تجديد رخص السيارات إلكترونيا بتطبيق المحمول

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن الهدف الرئيسي من العمل فى خطة الإصلاح الإدارى هو رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة، لافتة إلى محور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، حيث يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية، والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتى تم ميكنة وتطوير العمل بها.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org