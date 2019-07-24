زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

جاريث بيل

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".

وأضاف زيدان: "بيل معنا في الوقت الحالي، وشارك في المباراة لرغبته في اللعب، وفي المباراة السابقة لم يرغب في المشاركة، اليوم لعب بصورة جيدة، أما عن مستقبله فسنرى ما سيحدث، فمباراة اليوم لن تغير أي شيء، الكل يعرف الموقف جيدًا". ورفض زيدان بعض الإشارت إلى احتمالية عدوله عن موقفه والإبقاء على بيل بعد الإصابة

وأضاف زيدان: "بيل معنا في الوقت الحالي، وشارك في المباراة لرغبته في اللعب، وفي المباراة السابقة لم يرغب في المشاركة، اليوم لعب بصورة جيدة، أما عن مستقبله فسنرى ما سيحدث، فمباراة اليوم لن تغير أي شيء، الكل يعرف الموقف جيدًا".



ورفض زيدان بعض الإشارت إلى احتمالية عدوله عن موقفه والإبقاء على بيل بعد الإصابة التي تعرض لها ماركو أسينسيو في ركبته، وعن تلك الإصابة قال المدرب الفرنسي: "نشعر ببعض القلق إزاء تلك الإصابة، توجه مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وسنرى ما سيحدث".



وتابع الفرنسي: "الوضع يبدو سيئا، هذا هو الخبر السيء اليوم، فنحن نفقد لاعبا هاما بالنسبة لنا، ونشعر بالتأثر من ذلك".



وعن اقتراب انضمام داني سيبايوس من أرسنال، قال زيدان: "الأمر لم يحسم بعد، النادي يعمل على إتمام الصفقة، وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".