رياضة

الأهلي في مهمة حسم لقب الدوري أمام المقاولون العرب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
المقاولون العرب - الأهلي
المقاولون العرب - الأهلي
يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام النادي الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئبا الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان يدير اللقاء الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء.
ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام
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ناصر-الخليفي (10)

باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
الاهلى -والمقاولون (3)

الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
مران-الاهلى (2)

تعرف على خطة الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، ويؤدي الأهلي مرانه على مدار ثلاثة أيام، السبت والأحد والإثنين، في السادسة مساءً على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحي يوم الثلاثاء، الذي يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادي إلى الإسكندرية.
أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
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