الأهلي في مهمة حسم لقب الدوري أمام المقاولون العرب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

المقاولون العرب - الأهلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام النادي الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئبا الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان يدير اللقاء الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.



ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في 4، وسجل الفريق 52 هدفًا، فيما اسقبلت شباكه 19 هدفًا.



في المقابل يحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس، برصيد 48 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 9، وخسر في 11، وسجل الفريق 44 هدفًا، فيما اسقبلت شباكه 35 هدفًا.

