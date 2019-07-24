مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

صورة أرشيفية

شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.

ودلت التحريات على وجود خلاف بين الطرفين على مبلغ مالي مستحق للطرف الأول، فحدثت مشادة كلامية بينهما في أثناء قيام الطرف الأول بمحاولة استيقاف الطرف الثاني حال سيرهما بشارع عبد العال، لمطالبتهما بالمبلغ المستحق لهما، فقام الثالث بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته في أثناء قيامه مع الرابع بمحاولة