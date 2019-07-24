جريمة

مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.
ودلت التحريات على وجود خلاف بين الطرفين على مبلغ مالي مستحق للطرف الأول، فحدثت مشادة كلامية بينهما في أثناء قيام الطرف الأول بمحاولة استيقاف الطرف الثاني حال سيرهما بشارع عبد العال، لمطالبتهما بالمبلغ المستحق لهما، فقام الثالث بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته في أثناء قيامه مع الرابع بمحاولة
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شلل مروري في طريق الواحات نتيحة تصادم سيارتين

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
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«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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بسبب تكييف.. السيطرة على حريق بعقار في الإسكندرية

شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم شرطة باب شرقي فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انتاب سكان العقار مقر اشتعال الحريق، حالة من الفزع الشديدة والقلق وغادر بعضهم مسكنه إلى الشارع وذلك تحسبا لامتداد الحريق إلى منازلهم، حيث شب الحريق فى الطابق الحادي عشر وذلك فى الوقت الذى هرعت فيه سيارات الشرطة والمطافئ ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق محل البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق وانقاذ سكان العقار.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مقتل فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو شندي التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة دامية بين عائلتين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 6 آخرين، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن ورود بلاغًا من مستشفى الحامول المركزي باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة، ولقى أحدهم مصرعه أثناء إسعافه داخل استقبال المستشفى، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمنصورة.
طهارة-طفل

نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.
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