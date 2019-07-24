«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

صورة أرشيفية

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المدعو "ع. ا. ع - 49 عامًا" عاطل، وعدد من جيرانه لاصطحابه إحدى السيدات داخل مسكنه وتدعى "و. ع. ا - 38 عامًا ربة منزل ومقيمة أبوصوير – الإسماعيلية. وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة معدلة عيار 9 مم وطلقة من ذات العيار. وبمواجهته