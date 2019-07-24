رياضة

الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الأهلي والمقاولون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
الزمالك
الزمالك
يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.
ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا لتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة. في المقابل في حال حدوث أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج الأهلي باللقب
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ناصر-الخليفي (10)

باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
الاهلى -والمقاولون (3)

الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
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الإسماعيلي 2019

الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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