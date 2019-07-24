الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الأهلي والمقاولون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الزمالك

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا لتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة. في المقابل في حال حدوث أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج الأهلي باللقب

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضًا لتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة.



في المقابل في حال حدوث أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل، علاوة على أن فوز الأهلي على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدوري رسميًا دون النظر لمواجهة الزمالك والدراويش.



ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 69نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني محمود جابر، المركز السابع، برصيد 43 نقطة.

