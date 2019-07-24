سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

- وزن الخراف يتراوح بين 40 إلى 90 كيلو ووزن العجول من 350 إلى 550 كيلو والأسعار تبدأ من 40 جنيها وبحد أقصى 63 جنيها - كيلو اللحوم البلدية سيباع بـ95 جنيها بمنافذ الوزارة
تحرير:خالد وربي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
أضحية العيد
أضحية العيد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.
قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بطرح أضاحي العيد، من "عجول وجاموس وخراف وماعز"، بحسب الوزن والنوع بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا للكيلو وبحد أقصى 63 جنيها؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضح عبدالعال، أن وزن الخراف والماعز يبدأ من 40
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (2)

البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.
اقرأ المزيد من الأخبار
زراعة-البطاطس (1)

كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
ذرة-الصفراء (4)

الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
مبيدات-زراعية

كيف تفرض الحكومة الرقابة على سوق المبيدات؟

تحظى قضية الرقابة على سوق المبيدات حاليا باهتمام كبير من جانب المسؤولين بوزارة الزراعة، إذ تُعد مصر سوقا رائجا للمبيدات وهو ما جعل وزارة الزراعة تضع سياسة لضبط هذا السوق من خلال دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، وقامت الوزارة بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسي المكافحة والباحثين؛ للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلا عن الحلول المقترحة. تم تنفيذ الاستبيان في 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية، وقدرت حجم هذه الظاهرة بنحو 17%.
الريف-المصري

كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org