بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

- وزن الخراف يتراوح بين 40 إلى 90 كيلو ووزن العجول من 350 إلى 550 كيلو والأسعار تبدأ من 40 جنيها وبحد أقصى 63 جنيها - كيلو اللحوم البلدية سيباع بـ95 جنيها بمنافذ الوزارة

تحرير:خالد وربي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بطرح أضاحي العيد، من "عجول وجاموس وخراف وماعز"، بحسب الوزن والنوع بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا للكيلو وبحد أقصى 63 جنيها؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضح عبدالعال، أن وزن الخراف والماعز يبدأ من 40

قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بطرح أضاحي العيد، من "عجول وجاموس وخراف وماعز"، بحسب الوزن والنوع بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا للكيلو وبحد أقصى 63 جنيها؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح عبدالعال، أن وزن الخراف والماعز يبدأ من 40 إلى 90 كيلو، بينما يبدأ وزن العجول من 350 حتى 550 كيلو، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز جزيرة الشعير في القناطر ومحطة "قها" في القليوبية لقربهم من محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن أسعار الخراف لن تزيد عن 63جنيها، والبقري والجاموسي يتراوح من 55 إلى 58 جنيها، لافتا إلى الانتهاء من إعداد الخريطة التفصيلية الموضح بها أعداد الكميات المتاحة للبيع بكل محافظة.

وأشار إلى أن منافذ التسويق التابعة للقطاع، ستبيع اللحوم البلدي بسعر 95 جنيها للكيلو، بينما يطرح مشروع برايم والشادر الجديد بسعر 100 جنيه للكيلو، موضحًا أن الفارق بسيط وكلاهما بلدي.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن منتجات الوزارة، تلقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتحديدًا المشاريع الجديدة مثل منافذ "برايم"، لافتا إلى أن الجمهور طالب بالإبقاء على تلك المنافذ طوال العام.

وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، وفرة فى لحوم الأضاحي، بارتفاع يصل إلى 10% في عيد الأضحى.

وألمح إلى أن الأسواق سجلت أسعار الخراف الصعيدي بـ 65 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر الكيلو 70 جنيها لـ " الخروف البرقى" وهو الأعلى سعرًا وهو منتشر في المناطق الساحلية وأسعار العجول الجاموسي تتراوح بين 45 إلى 48 جنيها للكيلو، بينما سجلت العجول البقري سعرا يتراوح ما بين 50 إلى 54 جنيها للكيلو وسعر كيلو الضاني يتراوح بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو وأسعار الكندوز فى الأسواق تبدأ من 110 حتى 140 جنيها للكيلو.

وشملت المناطق التي خصصتها وزارة الزراعة لبيع خروف العيد والأضاحي بشكل عام كل من "مزرعة الشعير ومشتل قها بالقليوبية ومزارع كفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الحمام بالشرقية، ومزرعة جزيرة سندويل بسوهاج، ومزرعة البوصيلي بالبحيرة، وذلك بالنسبة للعجول البقري والجاموسي.

أما عن حجز واستلام أغنام التسمين فيكون من مزرعة صفط خالد بالبحيرة، ومزرعة طامية بالفيوم ومزرعة المطاعنة بقنا، ومحطات البحوث ببهتيم بالقليوبية والإسماعيلية، ومالوى، وسدس، والوادى الجديد، وجنوب الوادي، ومزرعة جزيرة الشعير بالقناطر ومزرعة دار القرضا بكفر الشيخ ومشروع النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.

كما يمكن الحجز من مقر المبنى الجديد للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في الجيزة، ومديريات هيئة الإصلاح الزراعي، في الفيوم والمنوفية والشرقية، والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، وجميع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية التابعة للإصلاح الزراعي.

ونصحت وزارة الزراعة، أن يتم اختيار الأضحية التي يبدو عليها علامات النشاط، بحيث تكون عيونه لامعة والصوف أو الشعر لا يتساقط أو ينزع بسهولة، مع الحرص على عدم شراء أضحية مصابة بخروج إفرازات من الأنف أو مصابة بالإسهال أو الجروح أو التقيح أو أي مرض جلدي كالجرب أو الأورام، كما يشترط أن تكون خالية من الكسور أو التجلط أو التجمع الدموي لما قد يكون دلالة على وجود نزيف داخلي، وهي الشروط التي أقرتها الوزراة لضمان سلامة الأضحية.