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وليد منصور يكشف لـ"التحرير" تفاصيل فيلم حماقي الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
وليد منصور
وليد منصور
كشف المنتج وليد منصور فى تصريحات لـ«التحرير» كواليس فيلم المطرب محمد حماقي الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، وكان قد أعلن عنه منذ فترة دون الكشف عن أى معلومات خاصة بالعمل، وقال إنه سيكون عملا استعراضيا غنائيا ولكن يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يخرج بشكل يليق بمشوار حماقي الكبير، وأضاف أنهم انتهوا من السيناريو والاستقرار على مخرج العمل، ولكنهم حاليا يقومون بتجهيز حماقي والبحث عن بطلة مناسبة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأوا تصوير العمل بداية شهر أكتوبر القادم، ونوه أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه خاصة وأنهم أصدقاء.
وعلق على نجاح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، وقال إنه سعيد بردود الفعل ووصول الفيلم للأعلى إيراد فى تاريخ السينما بتجاوزه الـ70 مليون جنيه، كما أوضح أنه سعيد بكل تجاربه السينمائية التى خاضها، لأنها حققت نجاحا كبيرا فى دور العرض، مما يحمله مسئولية الأعمال القادمة. يشارك فى بطولة كازابلانكا الفنان
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بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
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محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».
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«كازابلانكا» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم «كازابلانكا» منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر، 67 مليونا و717 ألفا و382 جنيها، ليصبح الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، متخطيا أقرب منافسيه، فيلم "البدلة" الذي حقق فى موسم عيد الأضحي الماضي إيرادات وصلت إلى 67 مليونا و280 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من أمير كرارة، والنجوم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".
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محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
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