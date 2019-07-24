وليد منصور يكشف لـ"التحرير" تفاصيل فيلم حماقي الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

وليد منصور

كشف المنتج وليد منصور فى تصريحات لـ«التحرير» كواليس فيلم المطرب محمد حماقي الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، وكان قد أعلن عنه منذ فترة دون الكشف عن أى معلومات خاصة بالعمل، وقال إنه سيكون عملا استعراضيا غنائيا ولكن يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يخرج بشكل يليق بمشوار حماقي الكبير، وأضاف أنهم انتهوا من السيناريو والاستقرار على مخرج العمل، ولكنهم حاليا يقومون بتجهيز حماقي والبحث عن بطلة مناسبة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأوا تصوير العمل بداية شهر أكتوبر القادم، ونوه أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه خاصة وأنهم أصدقاء.

وعلق على نجاح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، وقال إنه سعيد بردود الفعل ووصول الفيلم للأعلى إيراد فى تاريخ السينما بتجاوزه الـ70 مليون جنيه، كما أوضح أنه سعيد بكل تجاربه السينمائية التى خاضها، لأنها حققت نجاحا كبيرا فى دور العرض، مما يحمله مسئولية الأعمال القادمة. يشارك فى بطولة كازابلانكا الفنان