رسميًا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع تريزيجيه

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

محمود حسن تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.

وقال مدرب أستون فيلا دين سميث عن التعاقد مع تريزيجيه: "نشعر بالإثارة الكبيرة لبدء العمل مع تريزيجيه، فأنا شاهدته في الكثير من المباريات، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتواجدون في مركز الجناح والذين كنا نتطلع للتعاقد معهم". وأضاف مدرب أستون فيلا: "تريزيجيه يملك القدرة على التسبب في مشاكل للخصم في الثلث

وقال مدرب أستون فيلا دين سميث عن التعاقد مع تريزيجيه: "نشعر بالإثارة الكبيرة لبدء العمل مع تريزيجيه، فأنا شاهدته في الكثير من المباريات، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتواجدون في مركز الجناح والذين كنا نتطلع للتعاقد معهم".



وأضاف مدرب أستون فيلا: "تريزيجيه يملك القدرة على التسبب في مشاكل للخصم في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل الأهداف".



ويعد تريزيجيه بالتالي رابع لاعب مصري يتواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل إلى جانب محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال إضافة إلى أحمد المحمدي في أستون فيلا.



يذكر أن تريزيجه شارك في كل مباريات مصر الأربعة في كأس الأمم الإفريقية، وسجل هدف الافتتاح في البطولة في شباك زيمبابوي، كما سبق وأن شارك مع الفراعنة في مونديال روسيا 2018.