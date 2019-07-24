روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".

وأكد روحاني أن بلاده لا تسعى إلى التوتر مع بريطانيا، وإذا أفرجت عن ناقلة النفط في جبل طارق ستلقى الرد المناسب من إيران، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وقال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه