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روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".
وأكد روحاني أن بلاده لا تسعى إلى التوتر مع بريطانيا، وإذا أفرجت عن ناقلة النفط في جبل طارق ستلقى الرد المناسب من إيران، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".وقال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه
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طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
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فضائح بوريس جونسون.. «فبركة» أخبار ومشاكل أخلاقية

انتهت اليوم الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لاختيار قائد له، ورئيس الوزراء الجديد، وذلك بفوز بوريس جونسون على منافسه جيرمي هانت، بعد حصوله على أصوات 66% من أعضاء الحزب المشاركين في التصويت البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وخلال مهنة امتدت لعقود كصحفي وسياسي، أثار رئيس الوزراء البريطاني الجديد الكثير من الجدل، بداية من فبركة الأخبار، وصولا إلى التصريحات العنصرية. وفيما يلي مجموعة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في حياة وزير الخارجية وعمدة لندن السابق البالغ من العمر 55 عامًا، الذي سيتولى مهام منصبه غدا الأربعاء:
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
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أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
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إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
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بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
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