رياضة

تريزيجيه يشيد بالمحمدي ويتحدث عن حلم البريميرليج

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
انتقل نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بصورة رسمية اليوم الأربعاء، ليشيد في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى على روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".
وأضاف تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي: "سألت المحمدي الكثير من الأسئلة، وأنا واثق في مساعدته لي، وأثق أيضًا في قدرتي على مساعدة الفريق". وتابع تريزيجيه: "تواجد المحمدي معي في الفريق سيساعدني كثيرًا، وأتطلع إلى اللعب إلى جواره من جديد بعد اللعب معه في صفوف المنتخب الوطني". وواصل تريزيجيه: "بالنسبة
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باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
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الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
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تريزيجية (1)

رسميًا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
محمود حسن تريزيجيه (3)

تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
تريزيجية (1)

تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.
المحمدي (3)

هاني رمزي VS قائد الفراعنة.. المحمدي تحت الصفر

«إذا بُليتم فاستتِروا». لا يوجد أفضل من تلك المقولة لوصف المهزلة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، بين هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، وقائد الفراعنة أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي، حيث لم يكتفِ رمزي والمحمدي، بالخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، عقب الهزيمة والسقوط بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، وسط آلاف الجماهير التي لم تبخل جهدًا وعرقًا على مؤازرة الفراعنة خلال البطولة، بل خرج رمزي ليجمّل صورته أمام الرأي العام، وهاجم المحمدي، وتبعه الأخير بتصريحات مستفزة ضد مدربه.
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