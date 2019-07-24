تريزيجيه يشيد بالمحمدي ويتحدث عن حلم البريميرليج

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

محمود حسن تريزيجيه

انتقل نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بصورة رسمية اليوم الأربعاء، ليشيد في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى على روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".

وأضاف تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي: "سألت المحمدي الكثير من الأسئلة، وأنا واثق في مساعدته لي، وأثق أيضًا في قدرتي على مساعدة الفريق". وتابع تريزيجيه: "تواجد المحمدي معي في الفريق سيساعدني كثيرًا، وأتطلع إلى اللعب إلى جواره من جديد بعد اللعب معه في صفوف المنتخب الوطني". وواصل تريزيجيه: "بالنسبة

وأضاف تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي: "سألت المحمدي الكثير من الأسئلة، وأنا واثق في مساعدته لي، وأثق أيضًا في قدرتي على مساعدة الفريق".



وتابع تريزيجيه: "تواجد المحمدي معي في الفريق سيساعدني كثيرًا، وأتطلع إلى اللعب إلى جواره من جديد بعد اللعب معه في صفوف المنتخب الوطني".



وواصل تريزيجيه: "بالنسبة للانضمام إلى أستون فيلا، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في صفوف واحد من أكبر الأندية الإنجليزية، وآمل في مساعدة الفريق على تحقيق النجاحات، وسأقدم أفضل ما لدي، خاصة أنني أتطلع للعب في البريميرليج، فهي المسابقة الحلم بالنسبة لي".



يذكر أن تريزيجيه هو تاسع صفقة يبرمها أستون فيلا هذا الصيف، وقدرت "بي بي سي" قيمة انتقاله إلى أستون فيلا بـ8,75 مليون جنيه إسترليني.