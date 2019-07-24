الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

الأهلي والمقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً. القناة الناقلة لموقعة حسم الدوري تنقل مباراة الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب على قناة «أون سبورت 1». ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، جمعها