صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

الصحف تناولت تسجيلا صوتيا يبلغ فيه رجل الأعمال القطري وثيق الصلة بأمير قطر خليفة كايد المهندي، سفير قطر لدى الصومال بأن قطر تقف وراء تفجير إرهابي وقع في الصومال.
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف.
في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها.
وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
وجاء رده على إعلان بريطانيا عزمها تشكيل قوة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة، وذلك بعد احتجاز طهران ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي.
وأشارت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتهز اختيار بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، لإبلاغه أن طهران
وجاء رده على إعلان بريطانيا عزمها تشكيل قوة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة، وذلك بعد احتجاز طهران ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي.
وأشارت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتهز اختيار بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، لإبلاغه أن طهران تعتزم "حماية" الخليج.
في الوقت ذاته دعا إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة إلى "مفاوضات منطقية" لترسيخ الأمن في المنطقة.
وأشارت الصحيفة أن المملكة طالبت المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، حيث قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: "إن استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين، فالدعم الواضح الصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية أصبح يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية، وخطراً على المدنيين في المنطقة، فتهديد الحكومة الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز واستمرارها بمهاجمة واحتجاز السفن التجارية يحمل مجلسكم الموقر مسؤولية الوقوف بحزم والاضطلاع بمهامه الرئيسة والعمل على صون الأمن والسلم الدوليين".
وتحت عنوان "بريكست وإيران أبرز تحديين أمام جونسون"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن بوريس جونسون تعهد بعد إعلان فوزه بزعامة حزب المحافظين وخلافته لتيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، أمس، بالمضي في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 31 أكتوبر المقبل، مشدداً على أن "الحملة انتهت وبدأ العمل".
ويواجه جونسون تحديين رئيسيين الآن بعد دخوله "10 داونينج ستريت"، الأول محلي يتعلق بإدارة ملف "بريكست"، والآخر خارجي يتعلق بكيفية مواجهة تهديدات إيران في منطقة الخليج، خصوصاً في ظل احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.
وبخصوص الوضع في اليمن، ذكرت صحيفة "سبق" أن قوات التحالف أعلنت عن اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقة عسير صباح اليوم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.
وتحت عنوان "بالدليل الدامغ.. قطر تعترف بتمويل تفجير إرهابي بالصومال" ، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أمس حصولها على تسجيل صوتي يبلغ فيه رجل الأعمال القطري وثيق الصلة بأمير قطر خليفة كايد المهندي سفير قطر لدى الصومال حسن بن حمزة الهاشم بأن قطر تقف وراء تفجير إرهابي وقع في 18 مايو الماضي، بميناء بوصاصو الصومالي، الذي تديره هيئة موانئ دبي.
وأشارت "الشرق الأوسط" أن المهندي قال للسفير إن إرهابيين نفذوا الاعتداء لدعم مصالح قطر من خلال حمل الإماراتيين على مغادرة الميناء الواقع شمالي الصومال.
وأبلغه بأنه سيقوم بتوقيع عقد مع الصوماليين لإدارة الميناء باسم نظام الحمدين حال مغادرة الإمارات. ولم يشكك المهندي والحكومة القطرية في صحة التسجيل، لكنهما قالا إن المهندي تحدث بصفته مواطناً، وليس مسؤولاً حكومياً.
وتمسك المهندي بأنه مجرد زميل دراسة للسفير الهاشم. وتؤكد الحادثة الإرهابية أن قطر تدعم وتمول تنظيم الشباب الصومالي.