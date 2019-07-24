صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

الصحف تناولت تسجيلا صوتيا يبلغ فيه رجل الأعمال القطري وثيق الصلة بأمير قطر خليفة كايد المهندي، سفير قطر لدى الصومال بأن قطر تقف وراء تفجير إرهابي وقع في الصومال.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

صحف سعودية

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".

وجاء رده على إعلان بريطانيا عزمها تشكيل قوة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة، وذلك بعد احتجاز طهران ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي. وأشارت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتهز اختيار بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، لإبلاغه أن طهران