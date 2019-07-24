الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

المقاولون العرب - الأهلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.

والتقى الأهلي مع المقاولون في 71 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 49 مباراة وفاز ذئاب الجبل 7 مرات وتعادلا 15 مرة، وسجل الأهلي 122 هدفًا في شباك المقاولون، بينما أحرز ذئاب الجبل 40 هدفًا في الشباك الحمراء. كان أول فوز حققه الأهلي على المقاولون خلال الدور الأول موسم 1979- 1980، بهدفين مقابل هدف، أما أول

والتقى الأهلي مع المقاولون في 71 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 49 مباراة وفاز ذئاب الجبل 7 مرات وتعادلا 15 مرة، وسجل الأهلي 122 هدفًا في شباك المقاولون، بينما أحرز ذئاب الجبل 40 هدفًا في الشباك الحمراء.



كان أول فوز حققه الأهلي على المقاولون خلال الدور الأول موسم 1979- 1980، بهدفين مقابل هدف، أما أول فوز حققه الذئاب كان في الدور الأول لموسم 1982- 1983، وكان بنتيجة (2-0).



الفوز الأخير للمارد الأحمر على المقاولون كان في الدور الثاني من موسم 2017- 2018 بنتيجة (5-2)، وفي المقابل كان آخر فوز للمقاولون في الدور الأول هذا الموسم وفاز بهدف نظيف أحرزه أحمد علي.



أما أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين (6-2)، فكانت لصالح الفريق الأحمر على حساب ذئاب الجبل في موسم 2002- 2003، ويعد أحمد بلال هداف مواجهات الأهلي والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

