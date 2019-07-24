جريمة

العدل تحيل 3 مسئولين بشركة خدمات «نقل الدم» للمحاكمة

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
وزارة العدل
وزارة العدل
أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم.
ذكر قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة، وخلال الفترة من عام 2015 وحتى يناير 2019، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كل في موقعه الوظيفي المختص. تبين من التحقيقات التي جرت مع المتهمين أنهم أهملوا في متابعة بعض الجنح والدعاوى القضائية، كما أهملوا
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حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في منطقتي مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل امتدادهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، بينما دلت التحريات الأولية على أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة في محتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
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«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.
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تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
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فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بعد دفع غرامة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، التحرير توضح عبر التقرير التالي، الفرق بين الكفالة والغرامة في نصوص القانون، وطريقة تحديد الغرامة في كل قضية على حدة.
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قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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