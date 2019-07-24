رياضة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
وتوترت العلاقة بشدة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، عندما قرر الفريق الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع العملاق الكتالوني، وضمه في صيف عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو. وقضى سيمونز 9 سنوات في أكاديمية برشلونة، وأظهر انتماءً كبيرا تجاه العملاق الكتالوني. وقال
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المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
الاهلى -والمقاولون (3)

الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه يشيد بالمحمدي ويتحدث عن حلم البريميرليج

انتقل نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بصورة رسمية اليوم الأربعاء، ليشيد في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى على روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".
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نيمار

مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
سيرجيو -راموس‎

نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيمار

برشلونة يحاول استعادة نيمار بقائمة من 6 لاعبين

كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية، فى تقرير لها عن تقديم إدارة نادى برشلونة الإسبانى عرضا بقيمة 90 مليون يورو مع إمكانية شراء لاعبين من الفريق الكتالونى لفريق باريس سان جيرمان الفرسنى، لعودة البرازيلى نيمار داسيلفا نهاجم القريق الباريسي لصفوف برشلونة مرة أخرى. وأضافت الشبكة الإنجليزية عبر تقريرها أن الفريق الإسبانى وضع للنادى الباريسي قائمة من ستة لاعبين من قلعة الكامب نو تضم كلا من: فيليب كوتينو، عثمان ديمبلى، ايفان راكتيتش، نيلسون سميدو، ومالكوم.
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