باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

ناصر الخليفي

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.

وتوترت العلاقة بشدة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، عندما قرر الفريق الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع العملاق الكتالوني، وضمه في صيف عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو. وقضى سيمونز 9 سنوات في أكاديمية برشلونة، وأظهر انتماءً كبيرا تجاه العملاق الكتالوني. وقال

وتوترت العلاقة بشدة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، عندما قرر الفريق الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع العملاق الكتالوني، وضمه في صيف عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو.



وقضى سيمونز 9 سنوات في أكاديمية برشلونة، وأظهر انتماءً كبيرا تجاه العملاق الكتالوني.



وقال سيمونز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شعرت بالدعم الكبير وحب مئات الآلاف من جماهير برشلونة التي دعمتني بشدة وحفزتني لمواصلة التطور والتحضير للعب على ملعب الكامب نو يومًا ما".



وأضاف سيمونز: "الآن أبدأ مغامرة جديدة ومثيرة بعيدا عن برشلونة، ولا يمكن قول (وداعا) دون الإشارة إلى أن البارسا دائما سيحمل مكانة خاصة في قلبي طوال حياتي".