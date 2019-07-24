جريمة

شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
تصادم
تصادم
شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
في نفس السياق كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة. وأشرف
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حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في منطقتي مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل امتدادهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، بينما دلت التحريات الأولية على أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة في محتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وزارة-العدل

العدل تحيل 3 مسئولين بشركة خدمات «نقل الدم» للمحاكمة

أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم.
محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
فتيات-ليل

«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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اشارة-مرور (2)

مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
حملة-مرورية (4)

مرور الجيزة تشن حملات انضباطية للحد من حوادث الطرق

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1370 مخالفة انتظار خاطئ، و500 مخالفة متنوعة.
حملة-مرورية (3)

مرور الجيزة تحرر 4 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
سلاح-ومخدرات

سقوط 20 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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