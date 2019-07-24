شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

تصادم

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.

في نفس السياق كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة. وأشرف



في نفس السياق كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 42 سحب متنوع – 40 كلبش – 20 نموذج 125 – 16 تصالح – 20 سرفيس – وبلغ الإجمالي 138 قضية مخالفة.



