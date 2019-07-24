الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي، وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام، والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحي المبارك.ويتكون المبنى الجديد