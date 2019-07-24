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وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
يسرا
يسرا
توفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام، وكتبت :"وفاة والدة الفنانة يسرا، الجنازة عصرا من السيدة نفيسة البقاء لله"، ويقام العزاء الجمعة المقبلة، بمسجد عمر مكرم. ونعت الإعلامية منى عبد الغني، والدة النجمة يسرا ونشرت صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية، على إنستجرام.
وعلقت منى عليها قائلة:" البقاء لله في وفاه الوالدة وربنا يصبرك ويربط على قلبك". يذكر أن يسرا تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأوضحت سبب غيابها فى تصريحات صحفية وقالت إن العمل فى رمضان هذا العام غير مريح بالنسبة لها، وأنها تحرص دائما على احترام الجمهور، ولاتقبل
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تكريم مصطفى خاطر في مهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون، تكريم الفنان مصطفى خاطر، ومنحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "طلقة حظ"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة . جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحكيم المهرجان، و التي تضم كلا من الفنانة مادلين طبر، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج عادل عوض، رئيس اللجنة، والناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى، ومريم فتحي الحصرى، ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.
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«آه يا حنان»لحجاج.. السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة

طرح المطرب مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "آه يا حنان، السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة.. قالتلي حالتك بتسوء.. بتسوء بتسوء ومعاها رخصة"، وجاءت موسيقى الأغنية جيدة، ومناسبة لصوت حجاج، لكن المؤدي الذي يردد جملة "آه يا حنان" لم يكن موفقًا، فبدى غريبًا على الأغنية، وهو ما لاحظه الكثيرون، حيث اقترح الجمهور على حجاج إعادة طرحها بدون هذا المقطع، إلى جانب اعتماده على "القلش"، واستخدام كلمات "خفيفة".
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«حضرة المتهم أبي»: بكاء مديحة حمدي بعد ضرب نور لها

«حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. لجل الوفا بدينى لك عندى بعض كلام.. حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. أنا كنت وحداني والدنيا واخداني.. عايز ونيس تانى يقاسمني فى الأحلام.. غريب وانا فى بلدى جبتك تكون سندي.. إنصفني يا ولدى اصبر على الأيام.. حقك على عيني يا ابنى يا نور عيني.. لجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام».. كلمات كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار ياسر عبد الرحمن وغناها مدحت صالح، وبمجرد سماعها نتذكر سريعًا الظلم الذي وقع على عبد الحميد دراز ونجله أحمد بمسلسل «حضرة المتهم أبي» الذي لمس قلوب المشاهدين.
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«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

أعلنت استوديوهات "مارفل" رسميا عن مشاريعها السينمائية التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري. وتتعاون "مارفل" في أفلامها الجديدة مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون. ومن جانبها، أكدت أنجلينا جولي خلال المؤتمر، انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي" من خلال فيلم "The Eternals- الخالدين"، مشيرة إلى أن طبيعة دورها تتطلب خضوعها لفترة تدريب، ومن المقرر طرح الفيلم في 6 نوفمبر عام 2020.
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ما لا تعرفه عن توم هانكس.. جده رئيس سابق لأمريكا

توم هانكس هو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي، حائز جائزة الأوسكار مرتين وجائزة إيمي وأربع جوائز الجولدن جلوب، وأكثر من 80 جائزة أخرى، ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، وكانت بدايته في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، انتقل فيما بعد إلى نيويورك، ثم لعب دور البطولة في المسلسل التليفزيوني Bosom Buddies لكنه أصبح أكثر شهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم للمخرج رون هوارد Splash، ثم وصل للنجومية بالعديد من الأفلام الشهيرة عالميا. وبمناسبة احتفاله اليوم بذكرى ميلاده، إليك أبرز المعلومات التي ربما لا تعرفها عنه:
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ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".
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أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»

أعرب المنتج السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بالانضمام رسميا لأكاديمية العلوم والفنون «أوسكار». وكتب حفظى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «سعيد بانضمامي كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار"». وكان المنتج السينمائي محمد حفظي، قد أعلن الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية «أوسكار». وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باللغة الإنجليزية: «إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية»
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