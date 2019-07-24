وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

يسرا

توفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام، وكتبت :"وفاة والدة الفنانة يسرا، الجنازة عصرا من السيدة نفيسة البقاء لله"، ويقام العزاء الجمعة المقبلة، بمسجد عمر مكرم. ونعت الإعلامية منى عبد الغني، والدة النجمة يسرا ونشرت صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية، على إنستجرام.

وعلقت منى عليها قائلة:" البقاء لله في وفاه الوالدة وربنا يصبرك ويربط على قلبك". يذكر أن يسرا تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأوضحت سبب غيابها فى تصريحات صحفية وقالت إن العمل فى رمضان هذا العام غير مريح بالنسبة لها، وأنها تحرص دائما على احترام الجمهور، ولاتقبل