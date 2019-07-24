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هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
موسم الحج - صورة أرشيفية
موسم الحج - صورة أرشيفية
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، بيانا بعنوان "الكذب من أجل الحج"، ترد فيه على سؤال "هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يعد جائزا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟"، وردت الدار بأنه "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع والحقيقة إلى الجهات الرسمية، سواء أكان السفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد الذي سيسافر إليه".
وأوضحت الدار أنه من "الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، وهذا التحايل حرام، ولا يجوز إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبار الحاج عن نفسه أنه لم يحج من قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، وكذلك لا يجوز التخلف بعد أداء
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بيان جديد من بريطانيا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة

أصدرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، تؤكد فيه أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة. وأوضح المدير الإقليمي للشركة في شمال إفريقيا شريف برسوم، أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات من يوم 20 إلى 26 يوليو الجاري فقط، نافيا وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يلتقى-وزير-الداخلية

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، شهد السيسي، أول من أمس الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
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الحج

غرفة عمليات بــ«معلومات الوزراء» لمتابعة موسم الحج

فعّل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية، لمتابعة موسم الحج هذا العام. وقال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في بيان، اليوم الإثنين، إن تفعيل غرفة العمليات يأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏الحجاج المصريين، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ، والعمل على حلها في أسرع وقت، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية تتابع موقف رحلات سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والموقف الصحي لهم.
حجاج

الإفتاء:تحقيق العبودية التامة لله من أسمى مقاصد الحج

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، حول شعيرة الحج أعظم أركان الإسلام، مؤكدة أن من مقاصد الحج السامية تحقيق العبودية التامة لله تعالى فهو عبادة روحية وجسدية ومالية، يتجرد المسلم من زينته لله تعالى بارتداء ملابس الإحرام، دون فرق بين غني وفقير ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ويقول تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
شقق-موظفى-العاصمة-الادارية (1)

هل تسحب العاصمة الإدارية أراضي الشركات العقارية؟

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، ما تسبب في هروب المستثمرين، موضحا أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي أوضحت أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.
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