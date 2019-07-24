هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

موسم الحج - صورة أرشيفية

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، بيانا بعنوان "الكذب من أجل الحج"، ترد فيه على سؤال "هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يعد جائزا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟"، وردت الدار بأنه "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع والحقيقة إلى الجهات الرسمية، سواء أكان السفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد الذي سيسافر إليه".

وأوضحت الدار أنه من "الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، وهذا التحايل حرام، ولا يجوز إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبار الحاج عن نفسه أنه لم يحج من قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، وكذلك لا يجوز التخلف بعد أداء