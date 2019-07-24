أرقام صادمة من مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

عماد النحاس

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.

وتشير الأرقام إلى أن عماد النحاس، مدرب المقاولون، واجه الأهلي في 7 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في مثله، وخسر 5 مواجهات، وسجل النحاس في شباك الأهلي 5 أهداف، فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. أولى المواجهات كانت في 2015، وفاز الأهلي (3-1) على النحاس حين كان يقود أسوان، ثم خسر النحاس في المواجهة الثانية مع

وتشير الأرقام إلى أن عماد النحاس، مدرب المقاولون، واجه الأهلي في 7 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في مثله، وخسر 5 مواجهات، وسجل النحاس في شباك الأهلي 5 أهداف، فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



أولى المواجهات كانت في 2015، وفاز الأهلي (3-1) على النحاس حين كان يقود أسوان، ثم خسر النحاس في المواجهة الثانية مع أسوان ضد الأهلي (4-0)، وفي ثالث المواجهات فاز الأحمر على أسوان بقيادة النحاس (2-0).



رابع المواجهات بين الأهلي والنحاس، تعادل حينها النحاس مع الأهلي (1-1)، وكان يقود النحاس حينها الشرقية، وفي المواجهة الخامسة قاد النحاس الرجاء المطروحي وخسر النحاس (4-1) في 16 أكتوبر 2017.



وكانت المواجهة السادسة بين النحاس والأهلي مع طنطا، وخسر (2-1)، وكانت المواجهة السابعة، وتمكن النحاس من تحقيق الفوز الأول له أمام الأهلي حين قاد المقاولون للفوز (1-0).