رياضة

أرقام صادمة من مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
عماد النحاس
عماد النحاس
يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.
وتشير الأرقام إلى أن عماد النحاس، مدرب المقاولون، واجه الأهلي في 7 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في مثله، وخسر 5 مواجهات، وسجل النحاس في شباك الأهلي 5 أهداف، فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. أولى المواجهات كانت في 2015، وفاز الأهلي (3-1) على النحاس حين كان يقود أسوان، ثم خسر النحاس في المواجهة الثانية مع
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محمد-ابراهيم-كيشو‎ (3)

بطل مصر في المصارعة يشارك في بطولة الجائزة الكبرى

غادر المصارع محمد إبراهيم كيشو، بطل مصر في المصارعة، إلى بيلاروسيا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التى تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2019، وتعد البطولة إحدى أقوى البطولات العالمية في عالم المصارعة وإحدى البطولات ذات التصنيف العالمي، ومن المحطات المهمة التي يشارك بها أقوى المصارعين في اللعبة. كما تعد بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة احتكاكا قويا لمحمد إبراهيم كيشو مع مدارس أوروبا الشرقية من أجل الإعداد لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان في سبتمبر، وخطوة في طريق الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
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ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
ريال-مدريد

انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
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المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
الاهلى -والمقاولون (3)

الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد المقاولون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه.
محمد-شاهين-الأهلي-المقاولون-العرب

الأهلي في مهمة حسم لقب الدوري أمام المقاولون العرب

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام النادي الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئبا الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان يدير اللقاء الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء.
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
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