جريمة

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
حريق- صورة أرشيفية
حريق- صورة أرشيفية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في منطقتي مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل امتدادهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، بينما دلت التحريات الأولية على أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة في محتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد نشوب حريق داخل شقتين في منطقتى مصر الجديدة والسلام، قبل أن يتم إخطار النيابة التي طلبت ندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق. ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، قبل تفاقمه، وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في التكييف هو سبب اندلاع الحريق. وفي
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
وزارة-العدل

العدل تحيل 3 مسئولين بشركة خدمات «نقل الدم» للمحاكمة

أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم.
محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
فتيات-ليل

«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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حريق-فى-المنصورة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
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الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
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