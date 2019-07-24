السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

حريق- صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في منطقتي مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل امتدادهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، بينما دلت التحريات الأولية على أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة في محتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد نشوب حريق داخل شقتين في منطقتى مصر الجديدة والسلام، قبل أن يتم إخطار النيابة التي طلبت ندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق. ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، قبل تفاقمه، وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في التكييف هو سبب اندلاع الحريق. وفي

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد نشوب حريق داخل شقتين في منطقتى مصر الجديدة والسلام، قبل أن يتم إخطار النيابة التي طلبت ندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.



ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، قبل تفاقمه، وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في التكييف هو سبب اندلاع الحريق.



وفي وقت سابق، سيطرت الحماية المدنية على حريق بشقة سكنية في منطقة المطرية وتبين أن ماسا كهربائيا هو سبب نشوب الحريق.



طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت ندب المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، كما أمرت النيابة بسماع أقوال الجيران للوقوف على ملابسات الحريق.







