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متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وزير الداخلية

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، شهد السيسي، أول من أمس الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية.
وأظهرت العروض مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952: بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم.. أيها
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بيان جديد من بريطانيا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة

أصدرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، تؤكد فيه أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة. وأوضح المدير الإقليمي للشركة في شمال إفريقيا شريف برسوم، أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات من يوم 20 إلى 26 يوليو الجاري فقط، نافيا وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
الحج

هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، بيانا بعنوان "الكذب من أجل الحج"، ترد فيه على سؤال "هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يعد جائزا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟"، وردت الدار بأنه "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع والحقيقة إلى الجهات الرسمية، سواء أكان السفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد الذي سيسافر إليه".
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثوةر 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وجاء في البرقية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد». وأضافت البرقية: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور».
الشهيد-عمر-القاضى

إطلاق اسم الشهيد عمر القاضي على دفعة الشرطة 2019

صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. ومن جانبه، صافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
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