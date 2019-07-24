متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وزير الداخلية

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، شهد السيسي، أول من أمس الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية.

وأظهرت العروض مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وفيما يلى نص كلمة الرئيس بمناسبة تخرج دفعات فى الكليات العسكرية والمعهد الفني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952: بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم.. أيها