رياضة

انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو
بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو سيجري المزيد من الفحوصات الطبية، ولكن التشخيص الأولى لإصابته هو التعرض لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وإن ثبتت تلك الإصابة، فسيحتاج لفترة تعافي ستتراوح ما بين 8 إلى 9 شهور. ويعد أسينسيو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق زين الدين زيدان في
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بطل مصر في المصارعة يشارك في بطولة الجائزة الكبرى

غادر المصارع محمد إبراهيم كيشو، بطل مصر في المصارعة، إلى بيلاروسيا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التى تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2019، وتعد البطولة إحدى أقوى البطولات العالمية في عالم المصارعة وإحدى البطولات ذات التصنيف العالمي، ومن المحطات المهمة التي يشارك بها أقوى المصارعين في اللعبة. كما تعد بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة احتكاكا قويا لمحمد إبراهيم كيشو مع مدارس أوروبا الشرقية من أجل الإعداد لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان في سبتمبر، وخطوة في طريق الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
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ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
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أرقام صادمة من مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.
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زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
إنيستا

إنيستا يتعجب من مواجهة فريقه السابق

تعجب النجم الإسباني، أندريس إنيستا، من خوضه مباراة ضد فريقه السابق برشلونة يوم 27 يوليو المقبل، عندما يواجه رفقة فريقه الياباني فيسيسل كوبيه، العملاق الكتالوني الذي قضى معه معظم مسيرته الاحترافية، وعن تلك المباراة قال إنيستا: "بدون شك، ستكون مباراة خاصة للغاية للجميع، سيكون من الغريب مواجهة بوسكيتش وجوردي ألبا وراكيتيش، سيكون من الغريب مواجهة فريق حياتي، سيكون يوما مفعما بالمشاعر، وآمل أن نستمتع باللقاء، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبيه بمشاهدة مباراة عظيمة".
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