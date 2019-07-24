انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

ماركو أسينسيو

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو سيجري المزيد من الفحوصات الطبية، ولكن التشخيص الأولى لإصابته هو التعرض لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وإن ثبتت تلك الإصابة، فسيحتاج لفترة تعافي ستتراوح ما بين 8 إلى 9 شهور. ويعد أسينسيو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق زين الدين زيدان في

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو سيجري المزيد من الفحوصات الطبية، ولكن التشخيص الأولى لإصابته هو التعرض لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وإن ثبتت تلك الإصابة، فسيحتاج لفترة تعافي ستتراوح ما بين 8 إلى 9 شهور.



ويعد أسينسيو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق زين الدين زيدان في الموسم المقبل، إلا أن تلك الإصابة ستنهى موسم النجم الإسباني بالكامل على الأرجح.



يذكر أن أسينسيو تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني مرة واحدة مع ريال مدريد، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات بقميص الفريق الملكي.