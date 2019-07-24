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أزهريون لسعد الهلالي: لا يجوز الحج بالقميص والبنطلون

سعد الدين الهلالي: ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج لا من أركانه.. ويجوز الحج بالقميص والبنطلون.. وكيل بوزارة الأوقاف: لبس الإحرام شرط لصحة الحج
تحرير:باهر القاضى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
سعد الهلالى أستاذ الفقه بالأزهر
سعد الهلالى أستاذ الفقه بالأزهر
عاد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، للجدل مرة أخرى عقب تأكيده فى فتوى له، أن ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج وليست من أركانه، مؤكدا أن الحاج يمكنه أداء الحج بملابس الحل، وهي الملابس العادية مثل البنطال والجلباب وغيرهما من الملابس. وأضاف الهلالى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الإحرام يبدأ بالنية وليس بارتداء الملابس، مشددا على أن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعد مخالفة ولها هدي مذبوح.
وشدد الهلالي على أنه لا يوجد أي فقه أفتى بأن ملابس الإحرام ركن، ولكن الإجماع أنها واجب من واجبات الحج، مشيرا إلى أن الشخص يمكنه الحج مرتديًا قميصا وبنطالا، لكنه يكون قد خالف واجبا من واجبات الحج، وعليه أن يذبح هديا لذلك، منوها بأن الحج في هذه الحالة صحيح، لكن مع ذبح الهدي، مؤكدا أن هذا هو إجماع العلماء
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (2)

البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.
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وعاظ-الأزهر

الأزهر يواصل حملاته لتوعية الحجيج بالمطارات

واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف حملاتهم التوعوية بمناسك الحج في مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لاستقبال أفواج الحجاج قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم؛ حيث تم توزيع وعاظ الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج قبيل السفر إلى الأراضي المقدسة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم. وقال الأمين العام لمجمع البحوث نظير عياد، إن وعاظ الأزهر حريصون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم من خلال الرد على أسئلتهم والأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، خاصةً في ظل ازدياد أعداد الحجاج كل عام، مما يتطلب الاهتمام بواقع الناس في الحج
حج-وعمرة (3)

السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
الحج

تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
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