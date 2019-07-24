أزهريون لسعد الهلالي: لا يجوز الحج بالقميص والبنطلون

سعد الدين الهلالي: ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج لا من أركانه.. ويجوز الحج بالقميص والبنطلون.. وكيل بوزارة الأوقاف: لبس الإحرام شرط لصحة الحج

تحرير:باهر القاضى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

عاد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، للجدل مرة أخرى عقب تأكيده فى فتوى له، أن ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج وليست من أركانه، مؤكدا أن الحاج يمكنه أداء الحج بملابس الحل، وهي الملابس العادية مثل البنطال والجلباب وغيرهما من الملابس. وأضاف الهلالى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الإحرام يبدأ بالنية وليس بارتداء الملابس، مشددا على أن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعد مخالفة ولها هدي مذبوح.

وشدد الهلالي على أنه لا يوجد أي فقه أفتى بأن ملابس الإحرام ركن، ولكن الإجماع أنها واجب من واجبات الحج، مشيرا إلى أن الشخص يمكنه الحج مرتديًا قميصا وبنطالا، لكنه يكون قد خالف واجبا من واجبات الحج، وعليه أن يذبح هديا لذلك، منوها بأن الحج في هذه الحالة صحيح، لكن مع ذبح الهدي، مؤكدا أن هذا هو إجماع العلماء

وشدد الهلالي على أنه لا يوجد أي فقه أفتى بأن ملابس الإحرام ركن، ولكن الإجماع أنها واجب من واجبات الحج، مشيرا إلى أن الشخص يمكنه الحج مرتديًا قميصا وبنطالا، لكنه يكون قد خالف واجبا من واجبات الحج، وعليه أن يذبح هديا لذلك، منوها بأن الحج في هذه الحالة صحيح، لكن مع ذبح الهدي، مؤكدا أن هذا هو إجماع العلماء بأن ركن الحج هو الإحرام بالنية ولكن ملابس الإحرام هي واجب من واجبات الحج، ومخالفتها توجب الهدي.

لا يجوز الإحرام بالقميص والبنطال

من جهته قال الشيخ عبد الناصر بليح، وكيل وزارة الأوقاف، إن ارتداء ملابس غير ملابس الإحرام عن عمد يبطل الحج والعمرة، فحكم ملابس الإحرام واجب من واجبات الإحرام ولا يصح الإحرام من دونها، كما لا تقبل عمرة أو حج من مسلم إن كان مخالفا شروط ملابس الإحرام عن عمد، أما إن خالفها ناسيا فلا شيء عليه ولا كفارة. اقرأ أيضا.. هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب



وأضاف بليح، فى تصريحات خاصة: "أما إذا خالفها عن جهل بها أو لعذر كمرض وغيره، فلا إثم عليه وعليه كفارة، ومَن تعمد عدم لبس ملابس الإحرام فهو آثم".



وتابع: "من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم؛ في الحديث الصحيح: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل)، وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم، قال: (لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين) (متفق عليه)، فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارا يتزر بها ولم يجز له لبس السراويل".



وأشار بليح إلى أنه إذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدل بها إزارا إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح لأن تكون إزارا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي، صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.

مخالفة الواجب حرام

ومن جهته قال الداعية السلفى، سامح عبد الحميد، عن حكم لبس الإحرام إنه واجب، أي يأثم من تركه عمدا، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلَين فليلبَس الخُفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يَلْبَس من الثياب شيئا مَسه الزعفران ولا الورس".



وأوضح سامح عبد الحميد، أن «الهلالي» يقول إن لبس الإحرام واجب وليس ركنا، وكأنه يشير إلى أن مخالفة الواجبات حلال يُساغ ارتكابه، فمخالفة الواجب حرام، على حد تعبيره.