بيان جديد من بريطانيا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية

أصدرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، تؤكد فيه أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة. وأوضح المدير الإقليمي للشركة في شمال إفريقيا شريف برسوم، أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات من يوم 20 إلى 26 يوليو الجاري فقط، نافيا وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وكانت الخطوط البريطانية، وهي وحدة تابعة "لآي.أيه.جي"، أعلنت، يوم السبت الماضي، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة، وقالت لوفتهانزا بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، ثم استئنفتها الأحد الماضي. (التفاصيل)وفي