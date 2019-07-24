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بيان جديد من بريطانيا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية
الخطوط الجوية البريطانية - صورة أرشيفية
أصدرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، تؤكد فيه أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة. وأوضح المدير الإقليمي للشركة في شمال إفريقيا شريف برسوم، أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات من يوم 20 إلى 26 يوليو الجاري فقط، نافيا وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.
وكانت الخطوط البريطانية، وهي وحدة تابعة "لآي.أيه.جي"، أعلنت، يوم السبت الماضي، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة، وقالت لوفتهانزا بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، ثم استئنفتها الأحد الماضي. (التفاصيل)وفي
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يلتقى-وزير-الداخلية

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، شهد السيسي، أول من أمس الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
الحج

هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، بيانا بعنوان "الكذب من أجل الحج"، ترد فيه على سؤال "هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يعد جائزا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟"، وردت الدار بأنه "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع والحقيقة إلى الجهات الرسمية، سواء أكان السفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد الذي سيسافر إليه".
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تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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ما وراء تعليق الرحلات البريطانية والألمانية إلى مصر

فى خطوة صادمة للمصريين ودون أى مقدمات، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام بدأت من أمس السبت، مؤكدة أن هذا القرار يأتى «كإجراء احترازي»، بهدف تقييم الأمن، ومراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، مضيفة: «لن نسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة»، وبعد دقائق معدودة من التعليق البريطاني خرجت شركة «لوفتهانزا» أكبر شركة طيران في ألمانيا، لتعلن وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية.
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
لوفتهانزا الالمانية للطيران-1

بيان جديد.. لوفتهانزا تعلن عودة رحلاتها للقاهرة بعد ساعات

أصدرت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بيانا جديدا، أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد، وذلك بعد دقائق من إعلانها وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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