العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبارا: دبروا انقلابا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

المجلس العسكري السوداني - صورة أرشيفية

اعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، وذلك حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة "الأناضول" التركية، فيما أكدت وكالة "روسيا اليوم" وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش. يذكر أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، وجاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

يذكر أن توافقا حدث، أمس الثلاثاء، بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي.وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين