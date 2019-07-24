رياضة

ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
تريزيجيه
تريزيجيه
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
وبعد الإعلان الرسمي سنستعرض المباريات التي تنتظر النجم المصري في بداية الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل كالتالي.. السبت - 10 أغسطس.. أستون فيلا × توتنهام - الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي  السبت - 17 أغسطس..  بورنموث - الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي  الجمعة - 23 أغسطس..
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تريزيجيه يشيد بالمحمدي ويتحدث عن حلم البريميرليج

انتقل نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي بصورة رسمية اليوم الأربعاء، ليشيد في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى على روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".
محمود حسن تريزيجيه (3)

تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
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تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.
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تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
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