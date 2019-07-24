ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.

وبعد الإعلان الرسمي سنستعرض المباريات التي تنتظر النجم المصري في بداية الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل كالتالي.. السبت - 10 أغسطس.. أستون فيلا × توتنهام - الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي السبت - 17 أغسطس.. بورنموث - الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الجمعة - 23 أغسطس..

وبعد الإعلان الرسمي سنستعرض المباريات التي تنتظر النجم المصري في بداية الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل كالتالي..



السبت - 10 أغسطس.. أستون فيلا × توتنهام - الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

السبت - 17 أغسطس.. بورنموث - الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

الجمعة - 23 أغسطس.. أستون فيلا × إيفرتون - الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

السبت - 31 أغسطس.. أستون فيلا × كريستال بالاس - الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن يشارك تريزيجيه في أي مباراة ودية لناديه الجديد حال إنهاء أوراق العمل التي تستغرق عدة أيام



الأربعاء - 24 يوليو.. أستون فيلا × وول سول - مباراة ودية

السبت - 27 يوليو.. أستون فيلا × تشارلتون أتلتيك - مباراة ودية

السبت - 3 أغسطس.. أستون فيلا × لايبزيج الألماني مباراة ودية