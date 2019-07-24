«المحافظين» يطالب الحكومة بتحسين منظومة النظافة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

النظافة

طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» باستعراض ودراسة حلول بديلة لمنظومة النظافة الفاشلة التي يستخدمونها، مشيرًا إلى أن تنفيذ نفس المنظومة بهيكل جديد سيؤدي حتمًا إلى فشلها وإهدار مليارات الجنيهات، بسبب نفس الأخطاء الفنية التي تسببت في فشل كل المبادرات والمنظومات من 2002 وحتى الآن. وقال «المنشاوي»، إن مشكلة القمامة والمخلفات هي مشكلة فنية في المقام الأول، وليست مشكلة شعب ولا إمكانيات لوجيستية، لافتا إلى أن أسلوب رفع القمامة من الصناديق ومواقع التراكمات ثبت خطأه بالتجارب المتعددة.

وأوضح رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، أن تحقيق النظافة المتكاملة للمدن له شروط ومواصفات أولها أسلوب عمل يتناسب مع طبيعة النطاق المخدوم، ويكفل الجمع والرفع من مصادر القمامة ومخلفات النطاق، والنقل لخارج النطاق العمراني لتحقيق الاستغلال الأمثل للمخلفات. وكان النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب