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«المحافظين» يطالب الحكومة بتحسين منظومة النظافة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
النظافة
النظافة
طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» باستعراض ودراسة حلول بديلة لمنظومة النظافة الفاشلة التي يستخدمونها، مشيرًا إلى أن تنفيذ نفس المنظومة بهيكل جديد سيؤدي حتمًا إلى فشلها وإهدار مليارات الجنيهات، بسبب نفس الأخطاء الفنية التي تسببت في فشل كل المبادرات والمنظومات من 2002 وحتى الآن. وقال «المنشاوي»، إن مشكلة القمامة والمخلفات هي مشكلة فنية في المقام الأول، وليست مشكلة شعب ولا إمكانيات لوجيستية، لافتا إلى أن أسلوب رفع القمامة من الصناديق ومواقع التراكمات ثبت خطأه بالتجارب المتعددة.
وأوضح رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، أن تحقيق النظافة المتكاملة للمدن له شروط ومواصفات أولها أسلوب عمل يتناسب مع طبيعة النطاق المخدوم، ويكفل الجمع والرفع من مصادر القمامة ومخلفات النطاق، والنقل لخارج النطاق العمراني لتحقيق الاستغلال الأمثل للمخلفات. وكان النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (2)

البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.
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اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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«المحافظين» يطالب بحل مشكلة القمامة بالإسماعيلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد عبد العال، وزير التنمية المحلية، حول أسباب تفاقم مشكلة القمامة في محافظة الإسماعيلية. وقال «قرطام» إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من أجمل محافظات مصر، لأنها تتوسط مدن القناة التي تشقها إلى شرق وغرب، بالإضافة إلى وجود القرى على البحيرات المرة، مثل قرى كبريت وفنارة وغيرهما، مما يمثل فرصة نادرة للسياحة والاصطياف.
شعبان-خليفة

«المحافظين»: قانون التأمينات الجديد صادم للعمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، تمت دون عمل حوار مجتمعي حول القانون. وأضاف «خليفة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تأخذ أراء الخبراء والمتخصصين في مجال التأمينات والمعاشات، فضًلا عن تجاهل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يثير الريبة والقانون، متابعًا :«نحن كحزب سياسي ليس لدينا سوى احترام أراء الأغلبية في البرلمان وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون».
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.
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