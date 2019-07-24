الأرصاد: غدا طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية 26 31بلطيم 26 31مطروح 19 31السلوم 20 32سيوة 22 39بورسعيد 24 31دمياط 24 30الزقازيق 24 38الإسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 33رفح 23 32رأس سدر 25 36نخل 20 35نويبع 30 37طابا 28 35كاترين 18