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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية 26 31بلطيم 26 31مطروح 19 31السلوم 20 32سيوة 22 39بورسعيد 24 31دمياط 24 30الزقازيق 24 38الإسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 33رفح 23 32رأس سدر 25 36نخل 20 35نويبع 30 37طابا 28 35كاترين 18
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الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بيان جديد من بريطانيا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة

أصدرت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، بيانا جديدا بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، تؤكد فيه أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة. وأوضح المدير الإقليمي للشركة في شمال إفريقيا شريف برسوم، أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات من يوم 20 إلى 26 يوليو الجاري فقط، نافيا وجود صلة بين الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائري لدى مغادرتها مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يلتقى-وزير-الداخلية

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي وزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، شهد السيسي، أول من أمس الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
الحج

هل يجوز الكذب من أجل الحج؟ الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، بيانا بعنوان "الكذب من أجل الحج"، ترد فيه على سؤال "هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يعد جائزا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟"، وردت الدار بأنه "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع والحقيقة إلى الجهات الرسمية، سواء أكان السفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد الذي سيسافر إليه".
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طقس-حار (7)

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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