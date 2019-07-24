الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني بواقع قرشين، ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء. بينما