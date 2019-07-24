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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني بواقع قرشين، ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء. بينما
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بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

دعم التموين| شروط الحذف بالمرحلة الرابعة وطرق التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أول يوليو الجاري، المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 25 أغسطس المقبل. وشهدت المراحل الثلاث السابقة، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية فى المرحلة الأولى، ونحو 420 ألف بطاقة فى المرحلة الثانية، ونحو 460 ألف بطاقة فى المرحلة الثالثة، بإجمالى 1.29 مليون بطاقة مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما يستمر صرف الخبز المدعم لهم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين.
بطاقة-خدمات-ذوى-الاعاقة

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
صندوق-النقد-الدولي

اليوم صندوق النقد يصوت على الشريحة الأخيرة من القرض

يصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، الأربعاء، على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار. وأدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة وإتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من القرض. وفي مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.66 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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عقارات (1)

تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.
الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
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