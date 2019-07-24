رئيس جامعة المنيا يكشف حالة نائب وزير الزراعة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة

قالت الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، داخل المستشفى الجامعي، التي نقلت لها عقب تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تستقلها، اليوم الأربعاء، في أثناء توجهها ووفد مرافق لها إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لافتتاح محطة طاقة شمسية داخل إحدى المزارع المتواجدة غرب المنيا، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى.

وأكد عبد النبي، أن نائب الوزير أصيبت بإصابات وكدمات طفيفة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها، ونقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة عبر سيارة الإسعاف، كما اطمأن المحافظ وبعض قيادات المحافظة على حالتها الصحية، فيما تبقى مدير مكتبها وسائقها الخاص تحت الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى المنيا الجامعي. وكانت