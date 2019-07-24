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رئيس جامعة المنيا يكشف حالة نائب وزير الزراعة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
قالت الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، داخل المستشفى الجامعي، التي نقلت لها عقب تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تستقلها، اليوم الأربعاء، في أثناء توجهها ووفد مرافق لها إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لافتتاح محطة طاقة شمسية داخل إحدى المزارع المتواجدة غرب المنيا، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى.
وأكد عبد النبي، أن نائب الوزير أصيبت بإصابات وكدمات طفيفة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها، ونقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة عبر سيارة الإسعاف، كما اطمأن المحافظ وبعض قيادات المحافظة على حالتها الصحية، فيما تبقى مدير مكتبها وسائقها الخاص تحت الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى المنيا الجامعي. وكانت
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (2)

البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.
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برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.
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مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
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عامل يقتل زوجته حرقا بـ«البنزين» في المنيا

تخلص عامل داخل قرية العوام التابعة لمركز المنيا من زوجته، بحرقها بعد أن أشعل النيران في جسدها مستخدمًا كمية من مادة "البنزين"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأوضحت التحريات أن السبب هو وجود خلافات بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود بلاغ للعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول ربة منزل جثة هامدة.
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سحب تراخيص 30 سيارة بالمنيا لمخالفتها الأجرة

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، سحب تراخيص 30 سيارة أجرة؛ لمخالفتهم التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات، وإيقاف السيارات لمدة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة علي المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، إن المخالفات جاءت عقب تلقي شكاوى المواطنين وبلاغات من الخط الساخن وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية.
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حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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