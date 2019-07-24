مى كساب تعوض ما فاتها.. ألبوم وفيلم ومسلسل

كانت أغنية «غمض عينيك» التى غنتها مى كساب مع مجد القاسم سببًا فى معرفة الجميع بصوتها وأصبحت وجها معروفا للجمهور بعد «تامر وشوقية» الست كوم الذي حقق نجاحا كبيرًا فى 2006
تحرير:ريهام عبدالوهاب٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفنانة مى كساب
قبل 4 سنوات فجرت الفنانة مى كساب، مفاجأة للجميع سواء داخل أو خارج الوسط الفني، بإعلان زواجها من المغني الشعبي أوكا، عضو فريق 8%، وسط ترحيب ورفض الكثيرين، ربما لأن كلا منهما من وجهة نظر الجمهور له ستايل حياة مختلفة، وكانت دائما ما تحرص «مي» على تأكيد أنها تعيش حياة سعيدة وهادئة، وانشغلت بعدها بالزواج والإنجاب الذى أثر بالطبع على تواجدها على الساحة الفنية، وأبعدها كثيرًا، رغم انها كانت لها مكانة وسط بنات جيلها، وعلى سبيل الحفاظ على ما وصلت إليه كانت من حين آخر تشارك فى عمل درامي وسينمائي، بأدوار بسيطة.
ولكن على ما يبدو أن الفنانة مى كساب، انتهزت فرصة الإجازة التي حصلت عليها بسبب الإنجاب، فى أن تعد جيدًا لعودتها وربما هذا واضح للجميع، فقد نجحت فى أن تصالح الحياة مرة أخرى، خلال عام 2019 لتعود إلى السينما التي غابت عنها والساحة الغنائية التي ابتعدت عنها لأكثر من 6 سنوات، منذ آخر ألبوم لها «حبيبى
ولكن على ما يبدو أن الفنانة مى كساب، انتهزت فرصة الإجازة التي حصلت عليها بسبب الإنجاب، فى أن تعد جيدًا لعودتها وربما هذا واضح للجميع، فقد نجحت فى أن تصالح الحياة مرة أخرى، خلال عام 2019 لتعود إلى السينما التي غابت عنها والساحة الغنائية التي ابتعدت عنها لأكثر من 6 سنوات، منذ آخر ألبوم لها «حبيبى وعدنى» الذي طرح فى 2013، أى قبل زواجها بنحو عامين تقريبًا، وأيضا الدراما الكوميدية التي تتميز فيها بحضورها وخفة ظلها.
ألبوم أنا لسة هنا.. يعيدها للغناء بعد غياب أعوام
وكانت البداية مع ألبومها الجديد «أنا لسة هنا» الذي طرحته الشهر الماضي، الذي تنتجه شركة «8% ميوزيك بروداكشن» ويضم الألبوم 12 أغنية: «البنية، جوزي، اتحملني، مبمشيش براسي، يا نحلة، شايفاك كبير، الروش، ببساطة، أيوه فيه من ده، يابن اللعيبة، متغيرة، أنا لسة هنا»، واحتفلت «مى» بعودتها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب طال لمدة 6 سنوات، وأرجعت ذلك إلى حالة الكساد التي اجتاحت سوق الكاسيت.
وأكدت الفنانة مى كساب، أن سبب عودتها مرة أخرى صاحب الفضل فيها هو زوجها أوكا، الذى شجعها على ذلك وساعدها فى اختيار وتنفيذ ألبومها الذى استغرق نحو 3 سنوات لتحضيره، خاصة أنه قام بإنشاء استوديو خاصًّا لها في المنزل؛ من أجل سرعة الانتهاء من أغنيات الألبوم، كما أحضر لها مهندس صوت من فرنسا لخروج الألبوم بأفضل صورة.
تصدر البطولة النسائية بـ«الطيب والشرس واللعوب»
ربما لم يكن ألبوم «أنا لسة هنا» الذي طرحته الفنانة مى كساب، مجرد اسم لألبومها؛ فهو رسالة لتؤكد للجميع أنها مازالت موجودة، وستعود لتعوض ما فاتها، وهذا يؤكد بعد أن تصدرت صورتها أفيش فيلم «الطيب والشرس واللعوب» الذى أعلنت الشركة المنتجة له، عن طرحه ضمن سباق عيد الأضحى المقبل، وتتصدر «مى» بطولة الفيلم إلى جوار كل من؛ «بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام».
وكشفت مي كساب عن الشخصية التي تلعبها خلال الفيلم (زيزي اللعوب) ممثلة إغراء، هو دور جديد عليها، واختارت له "لوك" مختلفا، الشعر الأحمر الطويل، وذلك فى إطار الفيلم الذى كتبه رأفت رضا وأخرجه رامي رزق الله، والذى يدور حول ثلاثة ممثلين معتزلين، يقررون العودة بشكل مفاجئ إلى السينما بفيلم عن الكائنات الفضائية.
ونجد أن عام 2019 لم تسجل السينما أى بطولة نسائية، فى ظل اختفاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي كانت تحرص على التواجد والمنافسة أمام البطولات الذكورية، وذلك بسبب انشغالها هذا العام بالدراما الرمضانية، ولكن نجحت مى كساب فى التواجد وتصدر بطولة فيلم سينمائي، وكانت آخر مشاركة لها فى الشاشة الذهبية فيلم «طلق صناعي»، إلى جانب ظهورها ضيف شرف فى فيلم تامر حسني «البدلة».
وبخلاف الفيلم الذى تنتظر عرضه لمعرفة رد فعل الجمهور على عودتها، تواصل مى كساب تصوير المشاهد المتبقية لها فى مسلسل «اللعبة» بطولة شيكو وهشام ماجد، الذي كان من المفترض أن يعرض خلال موسم رمضان المنقضي، ولكنه توقف تصويره قبل الموسم لأسباب غير معلنة، ربما أزمة إنتاجية أو تسويقية.
وتجسد (مى) دور زوجة الفنان هشام ماجد، وتلعب دورا كوميديا، كما اعتاد الجمهور عليها، والمسلسل من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التوني، حول صديقين يكتشفان لعبة تدمر حياتهما.
وكان دور (فردوس) محامية المناطق العشوائية، فى مسلسل «لأعلى سعر» بطولة نيللي كريم، الذى عرض فى رمضان 2017، آخر ظهور درامي لـ مى كساب، ولكنها تعود بعد غياب عامين بعمل كوميدي، اللون الذى تتميز به وتظهره قدرتها التمثيلية، ولم يتحدد بعد موعد عرض مسلسل «اللعبة» هل يعرض خلال صيف 2019 أم سيتم تأجيله إلى رمضان 2020؟
وفى النهاية.. عودة مى كساب مرحب بها على كافة المستويات، خاصة أنها فنانة موهوبة تلقائية أمام الكاميرا، وقريب إلى قلوب المشاهدين، وعلى مستوى الغناء فهى تمتلك خامة صوتية مميزة، لذلك حتما نجاحها هذا العام فى الدراما والسينما والغناء، سيدفعها دفعًا إلى الأمام، ويعيد لها الثقة فى نفسها مرة أخرى، لتقدم أعمالا مختلفة ولا تغيب مرة أخرى.