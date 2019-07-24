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مى كساب تعوض ما فاتها.. ألبوم وفيلم ومسلسل

كانت أغنية «غمض عينيك» التى غنتها مى كساب مع مجد القاسم سببًا فى معرفة الجميع بصوتها وأصبحت وجها معروفا للجمهور بعد «تامر وشوقية» الست كوم الذي حقق نجاحا كبيرًا فى 2006
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفنانة مى كساب
الفنانة مى كساب
قبل 4 سنوات فجرت الفنانة مى كساب، مفاجأة للجميع سواء داخل أو خارج الوسط الفني، بإعلان زواجها من المغني الشعبي أوكا، عضو فريق 8%، وسط ترحيب ورفض الكثيرين، ربما لأن كلا منهما من وجهة نظر الجمهور له ستايل حياة مختلفة، وكانت دائما ما تحرص «مي» على تأكيد أنها تعيش حياة سعيدة وهادئة، وانشغلت بعدها بالزواج والإنجاب الذى أثر بالطبع على تواجدها على الساحة الفنية، وأبعدها كثيرًا، رغم انها كانت لها مكانة وسط بنات جيلها، وعلى سبيل الحفاظ على ما وصلت إليه كانت من حين آخر تشارك فى عمل درامي وسينمائي، بأدوار بسيطة.
ولكن على ما يبدو أن الفنانة مى كساب، انتهزت فرصة الإجازة التي حصلت عليها بسبب الإنجاب، فى أن تعد جيدًا لعودتها وربما هذا واضح للجميع، فقد نجحت  فى أن تصالح الحياة مرة أخرى، خلال عام 2019 لتعود إلى السينما التي غابت عنها والساحة الغنائية التي ابتعدت عنها لأكثر من 6 سنوات، منذ آخر ألبوم لها «حبيبى
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ريهام-سعيد (2)

ريهام سعيد: الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، تحسن حالتها الصحية، حيث قالت: "الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقالي ده حصل معجزة"، معقبة: "المعجزة ديه حصلت بدعائكم". وقبل هذا الإعلان، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا مصورًا، أجراه شابان مع مواطنين، للتعليق على حالتها الصحية. وجاءت جميع المقابلات إيجابية، بالدعاء لها بالسلامة، وتمام الشفاء، فتقول إحداهن: "ربنا يديها الصحة ويخليها لعيالها"، فيما يؤكد آخر أنها "ساعدت ناس كتير"، وفي النهاية يظهر طفل يشكرها على ما قدمته من أجل الأطفال.
الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
درة

درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
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بيومى-فؤاد

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في «ديدو»

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي والمتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في رأس السنة، كما يتواجد في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" كضيف شرف مع أحمد فتحي، الذي سيعرض في عيد الأضحى المبارك في دور العرض السينمائي. وقال بيومي فى تصريحات له إنه يجسد شخصية تدعي "فننس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب، وأضاف بأن أحداث "ديدو" تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الإصبع" وذلك في إطار كوميدي، موضحا أنه لن يتحول إلى قزم مثل باقي فريق العمل.
أحمد-فتحى

أحمد فتحي يكشف عن دوره في «الطيب والشرس واللعوب»

كشف الفنان "أحمد فتحي" عن تفاصيل بشأن الشخصية (خلدون) التي يجسدها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا إنها "جديدة عليه"، ولم يقدمها من قبل. "خلدون" فنان شهرته "الشرس"، لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والجدعنة، لكن على المستوى المهني يعرفه الجمهور على أنه شرس لأبعد الحدود. تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك خلال فترة التسعينيات، لكن "دوام الحال من المحال"، إذ تتدهور أحوالهم سريعًا.
احمد-فتحى

كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
محمد هنيدى

محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
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