مى كساب تعوض ما فاتها.. ألبوم وفيلم ومسلسل

كانت أغنية «غمض عينيك» التى غنتها مى كساب مع مجد القاسم سببًا فى معرفة الجميع بصوتها وأصبحت وجها معروفا للجمهور بعد «تامر وشوقية» الست كوم الذي حقق نجاحا كبيرًا فى 2006

تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الفنانة مى كساب

قبل 4 سنوات فجرت الفنانة مى كساب، مفاجأة للجميع سواء داخل أو خارج الوسط الفني، بإعلان زواجها من المغني الشعبي أوكا، عضو فريق 8%، وسط ترحيب ورفض الكثيرين، ربما لأن كلا منهما من وجهة نظر الجمهور له ستايل حياة مختلفة، وكانت دائما ما تحرص «مي» على تأكيد أنها تعيش حياة سعيدة وهادئة، وانشغلت بعدها بالزواج والإنجاب الذى أثر بالطبع على تواجدها على الساحة الفنية، وأبعدها كثيرًا، رغم انها كانت لها مكانة وسط بنات جيلها، وعلى سبيل الحفاظ على ما وصلت إليه كانت من حين آخر تشارك فى عمل درامي وسينمائي، بأدوار بسيطة.

ولكن على ما يبدو أن الفنانة مى كساب، انتهزت فرصة الإجازة التي حصلت عليها بسبب الإنجاب، فى أن تعد جيدًا لعودتها وربما هذا واضح للجميع، فقد نجحت فى أن تصالح الحياة مرة أخرى، خلال عام 2019 لتعود إلى السينما التي غابت عنها والساحة الغنائية التي ابتعدت عنها لأكثر من 6 سنوات، منذ آخر ألبوم لها «حبيبى