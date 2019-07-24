بطل مصر في المصارعة يشارك في بطولة الجائزة الكبرى

تحرير:كريم مليم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

محمد إبراهيم كيشو

غادر المصارع محمد إبراهيم كيشو، بطل مصر في المصارعة، إلى بيلاروسيا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التى تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2019، وتعد البطولة إحدى أقوى البطولات العالمية في عالم المصارعة وإحدى البطولات ذات التصنيف العالمي، ومن المحطات المهمة التي يشارك بها أقوى المصارعين في اللعبة. كما تعد بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة احتكاكا قويا لمحمد إبراهيم كيشو مع مدارس أوروبا الشرقية من أجل الإعداد لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان في سبتمبر، وخطوة في طريق الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب كيشو عن سعادته بالمشاركة في البطولة نظرًا لما تضمه من دول كبرى ذات باع طويل في اللعبة، وتأتي في مرحلة الإعداد قبل بطولات مهمة. وتوجه كيشو بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعصام نوارة، رئيس اتحاد المصارعة، ولكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي

وأعرب كيشو عن سعادته بالمشاركة في البطولة نظرًا لما تضمه من دول كبرى ذات باع طويل في اللعبة، وتأتي في مرحلة الإعداد قبل بطولات مهمة.



وتوجه كيشو بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعصام نوارة، رئيس اتحاد المصارعة، ولكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي الذي ينتمي إليه اللاعب، وشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري لبطل مصر، وكان في وداع كيشو فريق عمل روابط الرياضية.



واختار اتحاد المصارعة، إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد لرئاسة بعثة المنتخب، ويرافق البعثة حسام مصطفى وكمال عبده مدربين، وحسام الجنزورى حكمًا، وتضم القائمة التى تم اختيارها 6 لاعبين هم كل من "محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفى، عبد اللطيف منيع".

