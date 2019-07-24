العراق تسلم الكويت 270 مليون دولار من تعويضات الغزو

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الكويت

أصدرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، بيانا صحفيا، تعلن فيه أن الكويت تسلمت، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي الذي وقع عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار، مشيرة إلى أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي. ويذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق.

وفي نوفمبر 2018، تسلمت الكويت جزءا من الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني من السلطات العراقية، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بإعادة الممتلكات الكويتية المستولى عليها إبان الغزو العراقي، وصرح الرئيس العراقي برهم صالح، وقتها، بأنه سلم الكويت ممتلكات وأرشيفا كويتيا بلغ حجمه 3 أطنان كدفعة