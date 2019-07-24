بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

إنهما يتشاركان في تبني نهج سياسي غير تقليدي، بالإضافة إلى التواصل بصراحة قد تصل إلى "الوقاحة"، متمثلة في تصريحات مليئة بالعنصرية والتمييز الجنسي.

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

ترامب وجونسون

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.

وقال مودي في مقال له، نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، هو أحد السياسيين الأوروبيين العديدين الذين يتم تصويرهم على أنهم مكافئ محلي لترامب في وسائل الإعلام الأمريكية. مشيرا إلى أن كليهما من الشخصيات التي تحب الصخب، ولها تاريخ من الفضائح الجنسية، ونجاحها المهني قائم على