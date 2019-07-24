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بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

إنهما يتشاركان في تبني نهج سياسي غير تقليدي، بالإضافة إلى التواصل بصراحة قد تصل إلى "الوقاحة"، متمثلة في تصريحات مليئة بالعنصرية والتمييز الجنسي.
تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
ترامب وجونسون
ترامب وجونسون
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
وقال مودي في مقال له، نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، هو أحد السياسيين الأوروبيين العديدين الذين يتم تصويرهم على أنهم مكافئ محلي لترامب في وسائل الإعلام الأمريكية. مشيرا إلى أن كليهما من الشخصيات التي تحب الصخب، ولها تاريخ من الفضائح الجنسية، ونجاحها المهني قائم على
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طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
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روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".
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فضائح بوريس جونسون.. «فبركة» أخبار ومشاكل أخلاقية

انتهت اليوم الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لاختيار قائد له، ورئيس الوزراء الجديد، وذلك بفوز بوريس جونسون على منافسه جيرمي هانت، بعد حصوله على أصوات 66% من أعضاء الحزب المشاركين في التصويت البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وخلال مهنة امتدت لعقود كصحفي وسياسي، أثار رئيس الوزراء البريطاني الجديد الكثير من الجدل، بداية من فبركة الأخبار، وصولا إلى التصريحات العنصرية. وفيما يلي مجموعة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في حياة وزير الخارجية وعمدة لندن السابق البالغ من العمر 55 عامًا، الذي سيتولى مهام منصبه غدا الأربعاء:
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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كيف ورطت أمريكا بريطانيا في صراعها مع إيران؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تبادل الطرفان احتجاز ناقلتي نفط مملوكتين لكل منهما. ففي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "جريس وان" عند جبل طارق، مدعية أنها تكسر الحظر المفروض على سوريا. لم تنتظر طهران كثيرا لترد على ما وصفته بـ"قرصنة" بريطانيا، واحتجزت سفينة "ستينا إمبيرو"، الجمعة الماضية، في أثناء مرورها بمضيق هرمز. ويبدو أن العلاقة بين لندن وطهران قد وقعت ضحية للأزمة المندلعة منذ أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا.
ترامب وماي

بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
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بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.
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مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير لها ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من 20 رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته". واليوم، أقسم مارك إسبر اليمين في البيت الأبيض كوزير للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الثلاثاء.
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