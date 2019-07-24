بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

إنهما يتشاركان في تبني نهج سياسي غير تقليدي، بالإضافة إلى التواصل بصراحة قد تصل إلى "الوقاحة"، متمثلة في تصريحات مليئة بالعنصرية والتمييز الجنسي.
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني".
ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات.
ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
وقال مودي في مقال له، نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، هو أحد السياسيين الأوروبيين العديدين الذين يتم تصويرهم على أنهم مكافئ محلي لترامب في وسائل الإعلام الأمريكية.
مشيرا إلى أن كليهما من الشخصيات التي تحب الصخب، ولها تاريخ من الفضائح الجنسية، ونجاحها المهني قائم على
وقال مودي في مقال له، نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، هو أحد السياسيين الأوروبيين العديدين الذين يتم تصويرهم على أنهم مكافئ محلي لترامب في وسائل الإعلام الأمريكية.
مشيرا إلى أن كليهما من الشخصيات التي تحب الصخب، ولها تاريخ من الفضائح الجنسية، ونجاحها المهني قائم على الامتيازات الهائلة، والانتهازية، والترويج لنفسها، وكل ذلك بمساعدة بيئة إعلامية متواطئة.
مضيفا أنهما يتشاركان في تبني نهج سياسي غير تقليدي، بالإضافة إلى التواصل بصراحة قد تصل إلى "الوقاحة"، متمثلة في تصريحات مليئة بالعنصرية والتمييز الجنسي.
ويرى مودي أن الكذب سمة مشتركة بينهما، ففي الوقت الذي يكذب فيه ترامب حول نفسه، بداية من حجم ثروته وصولا إلى حجم الحضور في حفل تنصيبه، تدور أكاذيب جونسون في الغالب حول الاتحاد الأوروبي.
فبعد أن أقالته صحيفة "التايمز اللندنية" للمرة الأولى، بعد اختلاقه تصريحات غير حقيقية في كتاباته، سرعان ما تم اختياره من قبل صحيفة "ديلي تليجراف" كمراسل لها في الاتحاد الأوروبي.
من بروكسل، حيث كان والده كبير المفاوضين الأوروبيين في المفوضية الأوروبية، قدم جونسون تقارير مليئة بالأكاذيب والخرافات حول اللوائح والفضائح المزعومة في الاتحاد الأوروبي.
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وكانت الكتابة في صحيفة "بيبر أوف ريكورد" التابعة لحزب المحافظين، الخطوة المثالية في مهنة جونسون السياسية في حزب كان معاديا للاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار سنوات، استخدم عضو مجلس العموم، عموده في صحيفة "ديلي تليجراف" لتعزيز مسيرته السياسية، وهو أمر استمر في القيام به أثناء حملته في انتخابات اختيار زعيم حزب المحافظين المقبل.
مثل ترامب، كان جونسون، لديه مجموعة من التصريحات المليئة بالعنصرية، بداية من وصف الأفارقة بتشبيهات غير ملائمة، مرورا بتشبيه المسلمات اللاتي ترتدي النقاب بـ"لصوص البنوك" و"صناديق البريد"، والإشارة إلى النائبات عن حزب العمال المعارض بأنهن "أدوات جنسية".
إلا أن هناك أيضا اختلافات مهمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، حيث تم انتخاب ترامب من قبل نسبة أكبر بكثير من السكان مقارنة بجونسون.
ففي الوقت الذي خسر فيه ترامب التصويت الشعبي بشكل حاسم ضد هيلاري كلينتون، إلا أنه حصل على 46.1% من أصوات الناخبين.
في تناقض حاد، تم اختيار جونسون من قبل أعضاء حزب المحافظين، البالغ عددهم 160 ألف عضو، يمثلون حوالي 0.02% من الشعب البريطاني، وهذا يجعل ناخبي جونسون ليس فقط أصغر من أولئك الذين انتخبوا ترامب، ولكن أيضا أكبر سنا وأكثر بياضا.
وبينما يتقاسم الاثنان مرونة ملحوظة فيما يتعلق بالمناصب السياسية، فإن جونسون محافظ بدرجة أكبر من ترامب الجمهوري، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فهو نتاج منزل نخبوي بريطاني ومحافظ فريد من نوعه.
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حيث يقتبس مودي عن الكاتب البريطاني سايمون كوبر، وصفه لجونسون، بأنه "أشبه بتلاميذ المدارس الخاصة الذين تسببوا في البريكست".
هذا لا يعني أن جونسون ليس شخصا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته مثل ترامب، لكنه سياسي أكثر مهنية منه، وهو كذلك مرتبط بالنخب السياسية والاجتماعية البريطانية على المستوى المهني والاجتماعي، وبالتالي، على عكس ترامب، لا يخشى جونسون انتقاده من قبل "النخبة".
وفي النهاية يقول مودي باختصار، "ربما يكون جونسون أقرب ما يمكن أن تجده إلى ترامب في أوروبا، كما هو الحال مع بريطانيا أكثر الدول الأوروبية قربا للولايات المتحدة".