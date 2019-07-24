رياضة

منشور لرونالدو على إنستجرام= 780 ألف جنيه إسترليني

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغنياء إنستجرام، حيث يحصل رونالدو على 780 ألف جنيه إسترليني على كل منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، ويملك النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا، 173 مليون متابع له على إنستجرام، وهو الرقم الذي يمنحه 50% أكثر من أي لاعب آخر عند كتابة أو نشر أي شيء على إنستجرام، ويحتل المركز الثاني في القائمة النجم البرازيلي نيمار والذي يحصل على 580 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد، حيث يملك 121 مليون متابع له عى الموقع.
أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيملك 123 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل في المنشور الواحد على 521 ألف جنيه إسترليني، ويحتل المركز الرابع، النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، حيث يملك 57 مليون متابع ويحصل على 287 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد. ويحتل نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس المركز
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عماد-السيد-حارس-الزمالك (1)

عماد السيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الدراويش

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.
الاهلى -والمقاولون (7)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
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جاريث-بيل (1)

بيل يستعد لتخطي ميسي في قائمة الأعلى أجرا بالعالم

بإمكان الويلزي جاريث بيل تخطي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، في حال وافق على الانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك بعد أن صرح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، بأنه يرغب في التخلص من خدمات اللاعب الويلزي هذا الصيف، الأمر الذي أثار التكهنات حول مستقبل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، حيث ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى أندية مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وبايرن ميونيخ، وآخرها اهتمام نادي جيانجسو سونينج وبكين جوان الصينيين.
نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
نيمار (5)

تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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