منشور لرونالدو على إنستجرام= 780 ألف جنيه إسترليني

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

كريستيانو رونالدو

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغنياء إنستجرام، حيث يحصل رونالدو على 780 ألف جنيه إسترليني على كل منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، ويملك النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عامًا، 173 مليون متابع له على إنستجرام، وهو الرقم الذي يمنحه 50% أكثر من أي لاعب آخر عند كتابة أو نشر أي شيء على إنستجرام، ويحتل المركز الثاني في القائمة النجم البرازيلي نيمار والذي يحصل على 580 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد، حيث يملك 121 مليون متابع له عى الموقع.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيملك 123 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل في المنشور الواحد على 521 ألف جنيه إسترليني، ويحتل المركز الرابع، النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، حيث يملك 57 مليون متابع ويحصل على 287 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد. ويحتل نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس المركز

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيملك 123 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل في المنشور الواحد على 521 ألف جنيه إسترليني، ويحتل المركز الرابع، النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، حيث يملك 57 مليون متابع ويحصل على 287 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد.



ويحتل نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس المركز الخامس في القائمة، حيث يتابعه 50 مليون متابع ويحصل في المنشور الواحد على 219 ألف جنيه إسترليني، ويتواجد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو في المركز السادس بـ206 ألف إسترليني لامتلاكه 47 مليون متابع.



ويتواجد جاريث بيل في المركز السابع بـ40 مليون متابع و175 ألف إسترليني على المشنور الواحد، بينما يملك زلاتان إبراهيموفيتش 37 مليون متابع ويحصل على 161 ألف جنيه إسترليني على المنشور الواحد.