تكليفات «الملثم» لأعضاء «حسم» تكشف مخطط الدم والنار

تعد قضية «حسم ولواء الثورة» من أكبر القضايا التي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل أنحاء الدولة ومقراتهم التنظيمية

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

حصلت «التحرير» على تفاصيل جديدة من أوراق القضية التي يحاكم فيها 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، وتنشر «التحرير» عبر السطور التالية، جانبا من اعترافات المتهمين خلال التحقيقات بخلاف شرح تفاصيل العمليات النوعية المتقدمة التي مارسها أعضاء الحركتين الإرهابيتين.

تعد قضية «حسم ولواء الثورة» من أكبر القضايا التي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل أنحاء الدولة ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين الأسلحة ودور الإيواء الخاصة بهم لاحتضان عناصرهم الهاربة بعد اتهامها وتورطها في ارتكاب وتدبير عمليات إرهابية من شأنها قلب نظام الحكم. تعليمات

تعد قضية «حسم ولواء الثورة» من أكبر القضايا التي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل أنحاء الدولة ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين الأسلحة ودور الإيواء الخاصة بهم لاحتضان عناصرهم الهاربة بعد اتهامها وتورطها في ارتكاب وتدبير عمليات إرهابية من شأنها قلب نظام الحكم.

تعليمات الملثم لأعضاء الحركة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية والغربية.

وكشف المتهم الرئيسي «مصطفي.ن.ن» في القضية عن أول أعمال المجموعة الإرهابية الجديدة قائلا : «نزلنا حرقنا بوكس كهرباء في مساكن شيراتون، واللي كلفنا بكده واحد اسمه (الملثم) وبعدها حرقنا بوكس كهرباء تانى في الحى العاشر بمدينة نصر، بعد كده قابلنا (الملثم) في سنتر بمدينة نصر، وكلفنا إننا نحط عبوات هيكلية وأول عبوة هيكلية كلفنا بيها كانت قدام البوابة الرئيسية لجنينة مول، وإدانى ساعتها عبوة عبارة عن صوابع سوداء ملفوفة بشريط شكرتون، وعليها منبه ملزوق شكل القنبلة محطوطة جوة كيس أسود روحت أخدتها وحطيتها في المكان اللى قالنا عليه، والأمن عرف قبل ما تتفجر العبوة وقفل الشارع والدنيا اتقلبت وقتها، وتانى عبوة كانت قدام السراج مول و حطيتها عند البوابة الرئيسية».

أنشطة ثم انضمام

تضمنت أوراق التحقيق- بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى «التحرير» عن اعترافات المتهم "محمد. م.ق"، 23 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة حلوان، موضحا أنه نشأ في أسرة إخوانية لأن والده كان أمينا لحزب الحرية والعدالة إبان حكم الرئيس المتوفى محمد مرسي، موضحا أنه وقبل ثورة يناير ألقى القبض عليه مرتين ثم أخلى سبيله، وفي وقت لاحق قرر السفر إلى الإمارات نتيجة التتبع الأمني له وآخرين.



أكمل المتهم حديثه خلال التحقيقات لافتا إلى أنه وفي أعقاب ثورة يناير 2011، صدر قرار من الشعبة التي ينتمي إليها بدعوة أصحابه للمشاركة معهم في الأنشطة الرياضية ومن ثم ينضم بعدها لجماعة الإخوان المسلمين، وتابع "محمد. م.ق" مشيرا إلى أنه شارك في اعتصام رابعة العدوية مع عدد من أصدقائه، وبعد 30 يونيو شارك في الاعتصام لمدة أسبوع، معلقا « كنتب بروح أشارك في اعتصام الاتحادية عشان أروح أقعد مع أصحابى وأحضر حفلات (لكاريوكى) بس من غير أبويا ما يعرف».

إنهاك وإرباك

يستطرد المتهم موضحا في اعترافاته التي حصلت «التحرير» عليها «إنه ومع بداية عام 2014، علم أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان قام بتعميم العمل النوعي في الجماعة على مستوى الجمهورية، وسمي هذا العمل وقتها بمسمى «إنهاك وإرباك»، وهو ما فسرته التحريات فيما بعد بقصد إنهاك قوات الشرطة وإرباك أجهزة الدولة، على أن يتضمن هذا العمل النوعي وقفات احتجاجية لقطع الطريق ووضع عبوات هيكلية وإشعال النيران في محولات الكهرباء، وذلك من خلال الاشتراك في مجموعات للعمل النوعي لا تعلم بعضها البعض.

أوضح متهم آخر بالقضية يدعى «إبراهيم» واسمه الحركي «أبو زياد» أن المسؤول عن مجموعات العمل النوعي على مستوى الجمهورية وقتها كان «محمد كمال» عضو مكتب إرشاد الجماعة، وبدأت علاقتي بمجموعات العمل النوعي وانضممت لمجموعة كان رئيسها واحد اسمه «محمود إيهاب» لغاية ما اتقبض عليا في أواخر 2014 .

أبو زياد والعمل النوعي

قال «أبو زياد» إن جماعة الإخوان اعتمدت عن طريق ما يسمى باللجنة الإدراية العليا وقتها على منهج جديد في العمل النوعي، بعد ملاحقات جهاز الشرطة لهم، وانتهجوا ما عرف بـ«العمل النوعي المتقدم»، على أن يتم تنفيذ ذات تكليفات العمل النوعي، بالإضافة إلي وضع بعض العبوات الناسفة في الأماكن الحيوية وخاصة تلك التي يتمركز بها رجال الشرطة، بعد التنسيق مع فريق آخر تكون مهمته إتمام عمليات الرصد والمراقبة لرجال الشرطة، واختيار التوقيت المناسب لاصطياد رجال الأمن، للانتقام منهم بحسب ما ورد بالتحقيقات.

يروي المتهم قائلا (لقيت واحد بيتصل عليا وطلب يقابلني في مدينة نصر، وعرفني على 3 آخرين، منهم واحد اسمه الحركى «مصطفى»، والباقيين معرفش أساميهم إيه، واتفقنا إننا هنكمل العمل النوعي، وتم تنظيم دورات تدريبية من واحد «ملثم» وتم الاتفاق إننا نسمى بعض بأسماء مختلفة زى السباك والنجار والكهربائي عشان محدش يقدر يكشف أمره).