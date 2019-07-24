جريمة

تكليفات «الملثم» لأعضاء «حسم» تكشف مخطط الدم والنار

تعد قضية «حسم ولواء الثورة» من أكبر القضايا التي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل أنحاء الدولة ومقراتهم التنظيمية
تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
حركة حسم- أرشيفية
حركة حسم- أرشيفية
حصلت «التحرير» على تفاصيل جديدة من أوراق القضية التي يحاكم فيها 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، وتنشر «التحرير» عبر السطور التالية، جانبا من اعترافات المتهمين خلال التحقيقات بخلاف شرح تفاصيل العمليات النوعية المتقدمة التي مارسها أعضاء الحركتين الإرهابيتين.
تعد قضية «حسم ولواء الثورة» من أكبر القضايا التي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية المسلحة داخل أنحاء الدولة ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين الأسلحة ودور الإيواء الخاصة بهم لاحتضان عناصرهم الهاربة بعد اتهامها وتورطها في ارتكاب وتدبير عمليات إرهابية من شأنها قلب نظام الحكم. تعليمات
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اغتصاب (2)

تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
هيروين

وحيد ومدمن.. كواليس مصرع رجل أعمال على الكورنيش

انفصلت عنه زوجته بسبب تعاطيه المخدرات وسافرت أسرته للخارج فلجأ صاحب شركة استيراد في العقد الرابع من العمر للعيش، في شقة بمفرده وتدهورت حالته ليلقى مصرعه عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين"، داخل سيارته الملاكي أمام مول سان ستيفانو بكورنيش شرق الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتوقف سيارة ملاكي أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
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محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
داعش

بعد المؤبد.. ننشر اعترافات خلية طلاب «داعش»

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ11 متهما، والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم، وذلك لإدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض على قلب نظام الحكم.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

تأييد إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، وأحمد صبري أبو علم، ومحمد خالد، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم.. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، على قرار محكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم، لنظر الاستئناف.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«الاتجار بالبشر وفندق الهرم» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة الطعون العسكرية, طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس 3"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة شرق العسكرية بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين، عن جرائم الإرهاب والقتل العمد وحيازة أسلحة، واغتيال ضباط شرطة والهجوم على كمائن أمنية واستهداف منشآت عامة.
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