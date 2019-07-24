أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

هاجمت إسرائيل للمرة السابعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أهدافا داخل سوريا، كان أعنفها الذي وقع أول يوليو الجاري، وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم مدنيون
يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة.
فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله.
كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
هذا العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجمات على سوريا كانت "إسرائيلية على الأرجح"، وقال إنها استهدفت تل الحارة في محافظة درعا، جنوب دمشق، ومنطقتين في محافظة القنيطرة المجاورة.
القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات
هذا العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجمات على سوريا كانت "إسرائيلية على الأرجح"، وقال إنها استهدفت تل الحارة في محافظة درعا، جنوب دمشق، ومنطقتين في محافظة القنيطرة المجاورة.
القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات تل الحارة، تتمركز فيها ميليشيات إيرانية، بحسب ما تشير إليه استخبارات غربية.
ومنطقة "تل الحارة" التي تطل على مرتفعات الجولان المحتلة، تعد من أهم المواقع الإستراتيجية عند نقطة الحدود الإدارية لمحافظات (ريف دمشق، درعا، القنيطرة)، التي عرفت بـ"مثلث الموت" في ظل معارك "عنيفة" دارت هناك، قبل أن يستعيد "النظام" السيطرة عليها، في يوليو من العام الماضي، وتعرض التل لقصف إسرائيلي سابق، في يونيو الماضي.
فهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الضربات الإسرائيلية تل الحارة، إذ قام حزب الله من قبل بتركيب نظام رادار ونشر النظام السوري بطاريات مضادة للطائرات.
وهذه هي المرة السابعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تهاجم إسرائيل فيها بالصواريخ أهدافا داخل سوريا، كان أعنفها الذي وقع أول هذا الشهر، وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم مدنيون.
ويقول محللون إن الهجوم الإسرائيلي ربما استهدف "ميليشيات مسلحة" تدعمها إيران، تتمركز في المنطقة.
وبعد كل قصف يستهدف سوريا، عادة ما تلزم إسرائيل الصمت إزاء هذه الهجمات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف في تسريبات بأن بلاده ضربت سوريا عشرات المرات منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
جاء استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم تهديد زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مؤخرا، إسرائيل بأن لديه صواريخ يمكنها ضرب مواقع إسرائيلية رئيسية على طول ساحل البحر المتوسط، بما في ذلك تل أبيب، بحسب الـ"بي بي سي".
ويبدو أن الاحتلال لم يعر هذه التهديدات أي اهتمام، واستمر في استهداف أهداف إستراتيجية داخل سوريا.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا التهديد، وأكد أن بلاده ستوجه "ضربة عسكرية ساحقة" إلى كل من حزب الله ولبنان ردا على أي هجوم ضدها.
ودائما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى ميليشيا حزب الله.
وبالتزامن مع العدوان على سوريا، أعلن "حزب الله" اللبناني منذ عدة أيام عن نشر قواته في سوريا ولبنان، بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، وذلك بحسب ما قاله قادة في الحزب لموقع صحيفة "ديلي بيست".
ونقلت الصحيفة عن اثنين من قادة "حزب الله" قولهما إن الحزب يعاني بشكل مباشر من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وبالتالي فهو على استعداد لشن هجمات ضد إسرائيل "إذا قررت إيران أن الوقت قد حان".
"دمشق على استعداد لرد الصاع صاعين"، هكذا جاء رد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وأشار نائب وزير الخارجية السوري في أعقاب الهجوم الذي وقع داخل الأراضي السورية، أول يوليو الجاري، إلى "استعداد سوريا الدائم لرد الصاع صاعين"، وذلك في معرض تعليقه على الغارات الإسرائيلية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
ودعا المقداد إلى التنبه إلى أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة، لا إلى تصعيد، سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي.
المقداد أشار إلى أن "سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان" عبر "محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن الهدف من وراء غارات إسرائيل هو حماية هذه الأدوات.