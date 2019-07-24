سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

هاجمت إسرائيل للمرة السابعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أهدافا داخل سوريا، كان أعنفها الذي وقع أول يوليو الجاري، وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم مدنيون
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
عدوان إسرائيلي على سوريا
عدوان إسرائيلي على سوريا
يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
هذا العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجمات على سوريا كانت "إسرائيلية على الأرجح"، وقال إنها استهدفت تل الحارة في محافظة درعا، جنوب دمشق، ومنطقتين في محافظة القنيطرة المجاورة. القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات
اقرأ المزيد
علم-الكويت

العراق تسلم الكويت 270 مليون دولار من تعويضات الغزو

أصدرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، بيانا صحفيا، تعلن فيه أن الكويت تسلمت، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي الذي وقع عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار، مشيرة إلى أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي. ويذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق.
العسكري السوداني

العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبارا: دبروا انقلابا

اعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، وذلك حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة "الأناضول" التركية، فيما أكدت وكالة "روسيا اليوم" وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش. يذكر أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، وجاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف سوريا

دمشق تتصدى لهجوم إسرائيلي على نقطة رصد عسكرية

تصدت المضادات الجوية السورية، اليوم الأربعاء، لأهداف معادية في سماء أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر التلفزيون الرسمي، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مرتفعات تل الحارة بريف محافظة درعا، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأمور المادية فقط، فيما قالت وكالة "سبونتيك" الروسية أن القصف استهدف نقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل. وكان سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد قال في وقت سابق إن إسرائيل "تواصل اعتداءاتها على سوريا بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية والتي أسفر آخرها في مطلع الشهر الجاري عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم رضيعة وإصابة 21 آخرين معظمهم نساء وأطفال".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.
ناقلة نفط - أرشيفية

هل تمنح ناقلة جبل طارق إسرائيل انتصارًا على إيران؟

دخلت إسرائيل على خط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية، وإيران على الجانب الآخر، خاصة أنها تسعى لإيجاد مساندة دولية في صراعها السياسي ضد طهران، والذي يشهد في الوقت الحالي تطورات واضحة. ورأت إسرائيل أن الأزمة المتصاعدة بشأن التوترات بين بريطانيا وإيران، على خلفية احتجاز الأخيرة لناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا، بمثابة أفضل توقيت للدخول في صراع سياسي ضد طهران، والتي تواجه غضبًا عالميا ضخمًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org