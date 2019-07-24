وزير الاتصالات يبحث التحضيرات لمؤتمر WRC بشرم الشيخ

مؤتمر WRC العالمي مقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بحضور نحو 4000 مشارك، وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المؤتمر من مدينة جينيف السويسرية منذ تسعينيات القرن الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، والسيد مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والسيد مدير مطار شرم الشيخ، والأستاذ شريف سالم مدير قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والسيد نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ونائب مدير الصحة والإسعاف