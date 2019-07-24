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وزير الاتصالات يبحث التحضيرات لمؤتمر WRC بشرم الشيخ

مؤتمر WRC العالمي مقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بحضور نحو 4000 مشارك، وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المؤتمر من مدينة جينيف السويسرية منذ تسعينيات القرن الماضي
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، والسيد مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والسيد مدير مطار شرم الشيخ، والأستاذ شريف سالم مدير قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والسيد نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ونائب مدير الصحة والإسعاف
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تعلن إطلاق منظومة التحول الرقمي الشهر المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، والتي يتم عن طريقها إتاحة مجموعة من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا. وأكد مدبولي، أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية.
الريال-والدولار

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

دعم التموين| شروط الحذف بالمرحلة الرابعة وطرق التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أول يوليو الجاري، المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 25 أغسطس المقبل. وشهدت المراحل الثلاث السابقة، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية فى المرحلة الأولى، ونحو 420 ألف بطاقة فى المرحلة الثانية، ونحو 460 ألف بطاقة فى المرحلة الثالثة، بإجمالى 1.29 مليون بطاقة مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما يستمر صرف الخبز المدعم لهم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين.
بطاقة-خدمات-ذوى-الاعاقة

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
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