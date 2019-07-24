وزير الاتصالات يبحث التحضيرات لمؤتمر WRC بشرم الشيخ
مؤتمر WRC العالمي مقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بحضور نحو 4000 مشارك، وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المؤتمر من مدينة جينيف السويسرية منذ تسعينيات القرن الماضي
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، والسيد مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والسيد مدير مطار شرم الشيخ، والأستاذ شريف سالم مدير قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والسيد نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ونائب مدير الصحة والإسعاف
وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، والسيد مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والسيد مدير مطار شرم الشيخ، والأستاذ شريف سالم مدير قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والسيد نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ونائب مدير الصحة والإسعاف بالمحافظة، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، ويحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تذليل كل العقبات للخروج بهذا المؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر، خاصة أنه سوف يحضره أكثر من 190 دولة، كما سيتم خلال المؤتمر الاتفاق على المعايير والتعريفات العلمية للجيل الخامس، وسيتم توثيق هذه المعايير في وثيقة يتم إصدارها باسم "ميثاق شرم الشيخ"، والتي ستدخل تاريخ صناعة الاتصالات، كما ستصبح مرجعا عالميا لهذه الصناعة لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل، وهو الأمر الذي يمثل إضافة لمدينة شرم الشيخ ووضعها العالمي الذي نفخر به، والذي يزداد تطورا.
ومن جانبه أشار اللواء خالد فودة إلى أن كل الأجهزة والهيئات بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى قدم وساق لتقديم كل الدعم المطلوب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل خروج المؤتمر في أفضل صورة، مضيفا أن مدينة شرم الشيخ مستعدة على أعلى مستوى لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير واتخاذ كل الترتيبات اللوجيستية الخاصة به من طرق ومطارات واستقبال الوفود، والفنادق وقاعات المؤتمر، والترويج الدعائي له، بالإضافة إلى أنشطة الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور عمرو طلعت، فعاليات المنتدى الإقليمي الإستراتيجي للمنطقة العربية، الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" بمدينة شرم الشيخ.
وذكر طلعت، في مؤتمر صحفي عقده أمس، على هامش المنتدى الإقليمي الإستراتيجي للمنطقة العربية، المقام بمدينة شرم الشيخ، أن تلك التدريبات تركز على 10 محاور دراسية خلال العام الجاري، وبحلول 2021 ستدرب الوزارة 25 ألف شاب سنويا، منوها بأن الوزارة تستهدف توفير التدريب عبر مجمعات الإبداع التي سيتم إنشاؤها خلال العام الجاري، وأنه سيتم افتتاح 6 مجمعات خلال العام الجاري، سيتم إنشاؤها في أسوان وقنا والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية.
وكشف عن أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة سيتم تدشينها على مساحة 25 فدانا بتكلفة استثمارية نحو 2.5 مليار جنيه، على هيئة 4 مبانٍ، موضحا أن المباني المزمع تدشينها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هيئة مبنى للبحث والتطوير، يركز في الأساس على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فرع جديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الاتصالات القومي، وجامعة متخصصة لذوي الإعاقة، وكلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.