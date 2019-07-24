إعلان موعد انتهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

مترو الخط الثالث - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، تقول فيه إن وزير النقل كامل الوزير يولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي، إذ أنه يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول التنفيذية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث، والانتهاء منها بشكل كامل في شهر أبريل من العام المقبل، وتكثيف العمل لافتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أنه جار تكثيف تنفيذ أعمال باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هليوبوليس، النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث، وتبلغ مساحتها 65 فدانا والتجهيز لافتتاح محطة هليوبوليس أمام الجمهور في شهر أكتوبر 2019، ومحطتي النزهة