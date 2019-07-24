كيف تواجه «الزراعة» تدهور مزارع الثروة السمكية؟

تشهد مزارع الأسماك المملوكة لوزارة الزراعة حالة من الإهمال تهدد إنتاجها.. أبو اللوز: كارثة قريبا بالمعامل والمفارخ السمكية.. وعيسى: نفوق جماعي للأسماك في 7 محافظات

تحرير:صابر العربي وإسراء زكريا ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

فائدة استراتيجية واقتصادية تجنيها مصر من التوسع في إنشاء مزارع الاستزراع السمكي، وتتمثل الفائدة الاستراتيجية في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك. وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة العام الماضي، فالإنتاج الكلي لمصر من الأسماك يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وحسب الإحصائية فإجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، في حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.

والفائدة الاقتصادية تبدو واضحة في الربح المحقق من تلك المزارع سواء للجهات الحكومية، والتي توسعت خلال العامين الماضيين بكثافة في إنشاء تلك المزارع، أو مزارع الأهالي التي تحذو خطوات ليست على خطى الدولة، ولكنها في المجمل جيدة وتدر دخلًا مناسبا على المواطنين. وتعد مزارع الاستزراع السمكي المملوكة لوزارة

والفائدة الاقتصادية تبدو واضحة في الربح المحقق من تلك المزارع سواء للجهات الحكومية، والتي توسعت خلال العامين الماضيين بكثافة في إنشاء تلك المزارع، أو مزارع الأهالي التي تحذو خطوات ليست على خطى الدولة، ولكنها في المجمل جيدة وتدر دخلًا مناسبا على المواطنين.



وتعد مزارع الاستزراع السمكي المملوكة لوزارة الزراعة والمنتشرة في ربوع الجمهورية من أهم وأقدم مزارع الاستزراع السمكي في مصر، ومن المفترض أن تكون أكثر جاهزية من غيرها وما ينعكس عليها بالقطع في زيادات الإنتاج، إلا أن الواقع يكشف تدهور حالات تلك المزارع.

فشل المسؤولين في التفكير

بدورها حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من تدهور الأوضاع داخل المزارع السمكية التابعة لوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية، وكشفت التقصير والإهمال المنتشر بين أروقة المعامل المركزية والمفارخ السمكية التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة.

وحسب تأكيدات من النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، فإنه لم يلتفت أحد للتدهور، ولم يتحرك حتى الآن لمواجهة كل تلك المخالفات الجسيمة بالهيئات والقطاعات التابعة لها، جازمًا بأن ما يحدث يرجع إلى فشل المسؤولين في التفكير خارج الصندوق، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة أسلوب الإدارة السيئ الذى يتبعه العاملون بهيئة الثروة السمكية.. اقرأ أيضًا.. (استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية (صور)).

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، صرح بأن مصر تحتل المركز الثامن عالميا والأول إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، حيث يصل إجمالي إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة في مصر إلى ما يزيد على 1.8 مليون طن، ويساهم الاستزراع السمكي بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في مصر، وتصريح وزير الزراعة يجعل من البديهي سرعة تطوير مزارع الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج.

كارثة بالمعامل المركزية

"قريبًا وقوع كارثة بعدد من المعامل المركزية والمفارخ السمكية التابعة للوزارة"، هذا ما أفاد به أبو اللوز، وفى مقدمة الأماكن وشيكة وقوع الكارثة بها، المفرخ السمكي بالعباسة بمحافظة الشرقية، وكذلك أماكن أخرى بسبب الفكر العقيم وسوء الإدارة المسئولة عن تلك المعامل والمفارخ.

وأوضح الأمين العام للفلاحين أن كارثة نفوق الأسماك البحرية مستمرة بمزارع منطقة الرطمة "مثلث الديبة بدمياط"، ويوجد حالات نفوق كلي للأحواض، بخلاف تكاليف سنة ونصف، وعمالة وماكينات وسولار وجهد، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الكثير من الخبراء وجهوا الاتهام إلى وجود تلوث زائد بمياه بحيرة المنزلة والمزارع التي تروى بمياهها، ومناطق الصيد الحر بالبحيرة، إلا أنه لم يتم بحث بشكل جدي.



وفي السياق ذاته، قال الدكتور علاء الدين عيسى، أستاذ ورئيس مجلس قسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، والخبير الدولي في الاستزراع السمكي، إن تدهور مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لوزارة الزراعة في 7 محافظات والتي تطل على مسطحات مائية وعدد من البحيرات المائية، ما انعكس على ارتفاع معدلات نفوق الأسماك، مطالبًا الحكومة بالتدخل الفوري لمواجهة هذه المشكلات التي يعاني منها مربو الأسماك في هذه المحافظات لضمان زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وحماية منتجي الأسماك في هذه المشروعات.

استمرار النفوق الجماعي للأسماك

وطالب علاء الدين، الرئيس السيسي بتوجيه وزارة الزراعة ومجلس النواب بوضع آليات تضمن تكليف الأطباء البيطريين بالمحافظات المختلفة، بحيث يكون هناك عدد منهم داخل قطاعات الاستزراع السمكي والمزارع السمكية، وتفعيل الدور الإرشادي للطب البيطري فى مجال الاستزراع السمكي من خلال كليات الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين.

وقال إن تحليل وضع المزارع السمكية فى قطاعات مختلفة فى مصر ودراسة ومتابعة متأنية للأوضاع بمزارع الأسماك البحرية والعذبة فى أكبر تكتلات لإنتاج الأسماك، يؤكد استمرار ظاهرة استمرار النفوق الجماعي لقطعان الأسماك بتلك المحافظات بدون تدخل من الحكومة.

وتابع رئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة القاهرة، بأن ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك أصبحت تستحق الدراسة المتعمقة من كل النواحي، والتي قد تكون من قريب أو بعيد سببًا مباشرًا أو غير مباشر لهذه الكارثة سواء أسبابًا بيئية أو أخطاء فى التربية أو ممارسات خاطئة وعدم وجود منظومة صحيحة للأمان الحيوي وفقدان أى فكر علمي سليم للتعامل مع مشكلات تلك المزارع.

عدم وجود إرشاد بيطري في مصر

وأوضح علاء الدين أن الأسباب العامة لتدهور صناعة الاستزراع السمكي تتلخص في عدم وجود إرشاد بيطري فى قطاع الاستزراع السمكي على مستوى القطر المصري كله، ووجود فوضى عارمة فى بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية والمطهرات فى هذا القطاع، حيث تتداولها وتبيعها مجموعة من التجار وآخرون غير بيطريين.

وشدد على تدنى الدعم المادي والإداري والمعنوي لأقسام أمراض الأسماك بالجامعات المصرية، وهى الجهات الوحيدة المتخصصة والمعنية بحل هذه الكارثة، بما ينعكس على تدنى دورها فى المشاركة المجتمعية لحل تلك المشكلة سواء بالإرشاد البيطري والبحث العلمي، فضلًا عن عدم وجود قوافل بيطرية لتلك المزارع كمثيلاتها فى قوافل الحيوانات الكبيرة والدواجن.. اقرأ أيضًا.. (لعشاق السمك المشوي.. اعرف أسرار تتبيلة المطاعم).

مشكلات أخرى تهدد الاستزراع السمكي سواء التابعة لوزارة الزراعة أو التابعة للأهالي، ويشير محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية إلى وجود 8 مشكلات تهدد مسيرة الاستزراع السمكي في مصر، وبسببها تأخر ترتيب مصر في زراعة البلطي من المركز الـ3 إلى الـ5 عالميا.

القيمة المضافة تضرب الاستزراع السمكي

وأوضح الفقي أن أكثر العقبات التي تهدد الزراعة السمكية، هي فرض ضرائب القيمة المضافة 14% على إضافات الأعلاف والضريبة العقارية على إنشاء المزارع وارتفاع الإيجارات ومنع التملك وقانون استخدام مياه الصرف بالإضافة لتعدد حلقات التسويق وارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء.

ويضيف الفقي أن إنتاج المزارع السمكية يوفر 150 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى حجم استثمارات يصل إلى 60 مليار جنيه، وكل هذا مرهون بمساعدة الدولة للنهوض بالاستزراع السمكي ورفع العقبات عن كاهل المنتجين والمزارعين وتعديل القوانين المنظمة لصناعة الأسماك في مصر.