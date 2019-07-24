رسائل النجوم لتريزيجيه بعد انتقاله للدوري الإنجليزي

محمود حسن تريزيجيه هو تاسع صفقة يبرمها نادي أستون فيلا الإنجليزي، هذا الصيف، وقدرت "بي بي سي" قيمة انتقاله إلى أستون فيلا بـ8,75 مليون جنيه إسترليني
أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي. وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجيه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
وقال مدرب أستون فيلا دين سميث عن التعاقد مع تريزيجيه: "نشعر بالإثارة الكبيرة لبدء العمل مع تريزيجيه، فأنا شاهدته في الكثير من المباريات، وهو من نوعية اللاعبين الذين يوجدون في مركز الجناح والذين كنا نتطلع للتعاقد معهم، وتريزيجيه يملك القدرة على التسبب في مشكلات للخصم في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل
وقال مدرب أستون فيلا دين سميث عن التعاقد مع تريزيجيه: "نشعر بالإثارة الكبيرة لبدء العمل مع تريزيجيه، فأنا شاهدته في الكثير من المباريات، وهو من نوعية اللاعبين الذين يوجدون في مركز الجناح والذين كنا نتطلع للتعاقد معهم، وتريزيجيه يملك القدرة على التسبب في مشكلات للخصم في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل الأهداف".
من جانبه أشد تريزيجيه في حواره للموقع الرسمي للفريق بقائد الفراعنة أحمد المحمدي والذي سيزامله في صفوف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وقال تريزيجيه في هذا الشأن: "أحمد من الأصدقاء المقربين بالنسبة لي، فهو بمثابة الأخ بالنسبة لي، ولعبت إلى جواره في المنتخب الوطني لمدة 5 سنوات، هو قائدي في المنتخب الوطني، ودائما ما تحدث معي عن أستون فيلا، مؤكدًا لى روعة النادي، وأنني سأشعر بالسعادة الكبيرة عند انتقالي إليه".
وأضاف تريزيجيه في تصريحاته للموقع الرسمي: "سألت المحمدي الكثير من الأسئلة، وأنا واثق في مساعدته لي، وأثق أيضًا في قدرتي على مساعدة الفريق، ووجود المحمدي معي في الفريق سيساعدني كثيرًا، وأتطلع إلى اللعب إلى جواره من جديد بعد اللعب معه في صفوف المنتخب الوطني".
وواصل تريزيجيه: "بالنسبة للانضمام إلى أستون فيلا، أنا سعيد للغاية بالوجود هنا في صفوف واحد من أكبر الأندية الإنجليزية، وآمل في مساعدة الفريق على تحقيق النجاحات، وسأقدم أفضل ما لدي، خاصة أنني أتطلع للعب في البريميرليج، فهي المسابقة الحلم بالنسبة لي".
وفيما يلي نستعرض كيف هنأ النجوم تريزيجيه بعد انضمامه رسميا لصفوف أستون فيلا:
البداية كانت مع سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، والذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك يا أخويا خطوة مهمة كنت بتحلم وبتسعى ليها كل سنة، ورافض دايما الاستسلام أو أي إحباط حواليك، إنت اجتهدت وصبرت وربنا كرمه عظيم، بالتوفيق في اللي جاي وإن شاء الله تكسر الدنيا زي ماعودتنا".
كما كتب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: "مبروك يا تريزيجيه التجربة الجديدة مع أستون فيلا بالتوفيق إن شاء الله".
بينما كتب محمد ناجي جدو، مهاجم نادي الجونة: "خطوة مهمة جدا، وأتمنى تكون بداية لخطوات أكبر فى المستقبل إن شاء الله كده، ومحمد صلاح سيواجه منافسة شرسة على لقب الهداف الموسم الجاي".
بينما كتب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف الأهلي: "مبروك يا تريزى".
من جانبه كتب عماد متعب، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "ألف مبروك يا تريزيجيه خطوة موفقة إن شاء الله"، كما كتب محمد محمود، لاعب خط وسط القلعة الحمراء: "مبروك يا حبيبى ربنا يوفقك إن شاء الله".
يشار إلى أن تريزيجيه شارك في كل مباريات مصر الأربع في كأس الأمم الإفريقية 2019، وسجل هدف الافتتاح في البطولة في شباك زيمبابوي، كما سبق أن شارك مع الفراعنة في مونديال روسيا 2018.
ويعد تريزيجيه بالتالي رابع لاعب مصري يوجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل إلى جانب محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال إضافة إلى أحمد المحمدي في أستون فيلا.
محمود حسن تريزيجيه هو تاسع صفقة يبرمها أستون فيلا هذا الصيف، وقدرت "بي بي سي" قيمة انتقاله إلى أستون فيلا بـ8,75 مليون جنيه إسترليني.