رسائل النجوم لتريزيجيه بعد انتقاله للدوري الإنجليزي

محمود حسن تريزيجيه هو تاسع صفقة يبرمها نادي أستون فيلا الإنجليزي، هذا الصيف، وقدرت "بي بي سي" قيمة انتقاله إلى أستون فيلا بـ8,75 مليون جنيه إسترليني

تحرير:كريم مليم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

محمود حسن تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي. وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجيه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.

وقال مدرب أستون فيلا دين سميث عن التعاقد مع تريزيجيه: "نشعر بالإثارة الكبيرة لبدء العمل مع تريزيجيه، فأنا شاهدته في الكثير من المباريات، وهو من نوعية اللاعبين الذين يوجدون في مركز الجناح والذين كنا نتطلع للتعاقد معهم، وتريزيجيه يملك القدرة على التسبب في مشكلات للخصم في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل