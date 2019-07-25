تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي
السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط.
ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم، حيث كان البحث عبارة عن تعاون
يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم، حيث كان البحث عبارة عن تعاون بين جامعة أكسفورد والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون بفرنسا.
كان يقود البحث الدكتور مارك جونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، حيث قال: «يظهر بحثنا أن تناول السمك يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ويجب تشجيعه كجزء من نظام غذائي صحي».
وللكشف عما إذا كان للأسماك أي فوائد، قام الباحثون بتحليل النظم الغذائية لآلاف الأشخاص الذين أكملوا استبيانات الغذاء، وبعد متابعة متوسطة لمدة 15 عاما تقريبا، أصيب 6.291 من المشاركين بسرطان الأمعاء.
وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة السريرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، عن أن تناول 359.1 جرام من أي نوع من الأسماك في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12%، بالمقارنة باستهلاك أقل من 63.49 جرام.
وتناول 123.9 جم من الأسماك الزيتية وحدها كل سبعة أيام يقلل من خطر الإصابة بالأمراض بنسبة 10%، حيث تحتوي الأسماك الزيتية على الأحماض الدهنية (أوميجا 3)، التي ثبت أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية.
وتوضح الدراسة أن المحار لم يكن له أي تأثير فى احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الشخص، وكتب الباحثون: «يبدو أن استهلاك السمك يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويجب تشجيعه كجزء من نظام غذائي صحي، ومع ذلك، يقر الباحثون أن الفوائد المحتملة لمكملات الأسماك غير واضحة».
وقال الدكتور جونتر: «إحدى النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن البيانات الغذائية التي تم جمعها من المشاركين لم تتضمن معلومات عن تناول مكملات زيت السمك، حيث قد يكون لها أيضا تأثير فى سرطان الأمعاء؛ لذلك ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان السمك أو زيت السمك يؤثران فى خطر الإصابة بسرطان الأمعاء».
وقالت آنا دياز فونت، رئيسة قسم تمويل الأبحاث في WCRF: «تضيف هذه الدراسة الكبيرة إلى الأدلة العلمية التي تشير إلى أن تناول الأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء».
الأسباب البيولوجية التي من خلالها يقلل استهلاك الأسماك من المخاطر غير مفهومة تماما، لكن إحدى النظريات توضح أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك هي السبب في تقليل تلك المخاطر نتيجة خصائصها المضادة للالتهابات.
ورحبت ليزا وايلد، مديرة البحث والشؤون الخارجية، بالدراسة، لكنها دعت إلى إجراء مزيد من البحوث، وقالت إن إجراء تغييرات بسيطة على نمط حياتك يمكن أن يساعد في تكدس الاحتمالات ضد سرطان الأمعاء، حيث يمكنك التركيز على الحبوب الكاملة والألياف والأسماك في نظامك الغذائي؛ كونها صحية للجسم، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام، كما عليك تجنب اللحوم المصنعة والحد من اللحوم الحمراء لإحداث فرق حقيقي.