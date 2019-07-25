تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

السمك وسرطان الأمعاء

السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم، حيث كان البحث عبارة عن تعاون