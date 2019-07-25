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تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
السمك وسرطان الأمعاء
السمك وسرطان الأمعاء
السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يزعم الباحثون أن السمك يحتوي على أحماض دهنية يعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، كما تشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي، وتنتج العملية الالتهابية أيضا جزيئات تسمى السيتوكينات، والتي تحفز نمو الأوعية الدموية التي تغذي الورم، حيث كان البحث عبارة عن تعاون
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يخفف آلام المعدة والبطن.. فوائد بيض السمان

يعد السمان من الطيور متوسطة الحجم التي توجد في أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب الولايات المتحدة وبعض أنحاء آسيا، ويحتوي بيض السمان على بقع بنية داكنة وأصغر حجما من بيض الدجاج العادي، وعلى الرغم من أن بيض السمان يعد صحيا، فإن نسبة صفار بيض السمان أعلى من البيض الطبيعي، ومن ثم يحتوي بيض السمان على نسبة كوليسترول أعلى في الدم. ومع ذلك يعد بيض السمان غنيا للغاية بالمواد الغذائية الصحية ويمكن أن يكون بديلا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بيض الدجاج، حسبما أفادت صحيفة "bold sky".
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تعرف على النظام الغذائي الأفضل لمحاربة حب الشباب

حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها العديد من النساء والرجال، تبدأ في الظهور في عمر المراهقة وتستمر لفترة طويلة، وتجد المرضى يذهبون إلى العديد من العيادات الطبية للبحث عن علاج فعال بدرجة كافية، ولكن يجهلون أمر هام قاله المختصين من قبل، إن النظام الغذائي هو العامل الأساسي للتخلص من الحبوب أو على الأقل تهدئتها بشكل مناسب، على سبيل المثال التوقف عن تناول الأطعمة الحارة أو تلك التي تحتوي على توابل، إضافة إلى تقليل استهلاك المشروبات الغازية، حسبما ذكر موقع "stylecraze".
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العلماء يحذرون: النظام النباتي لا يفيد طفلك

الأطفال يحتاجون دائمًا إلى أنظمة غذائية محددة، مثل البالغين العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية مهمة، ولكن بكميات قليلة، في الوقت الحالي يتبع العديد من الأشخاص ما يعرف بالنظام الغذائي النباتي، باعتباره أيضًا تريند، وكل ما هو تريند يجب الإقبال عليه دون تفكير! ولكن حذر العلماء الآباء من تطبيق ذلك على أطفالهم، فكم يملك طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من السعرات الحرارية ليفقده، لذا كن على دراية إن الأطفال في حالة بناء دائم، وأجسامهم في حالة احتياج إلى عناصر مرجوة، نقلًا عن "dailymail".
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الرقص-لكبار-السن

دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
حليب-المكسرات

الحليب البقري والجاموسي.. أيهما أفضل؟

نظرًا لكونه مكملا غذائيا، يتكون الحليب من العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لجسمك، كما أنه غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحليب الدهني؛ لذا فهو يفيد جسمك بطرق مختلفة، بدءًا من المساعدة في الحفاظ على وزن جسمك إلى تعزيز صحة عظامك. يتوفر الحليب بأشكال مختلفة؛ مثل حليب الأرز، وحليب الكاجو، وحليب البقر، وحليب القنب، وحليب الجاموس، وأكثر الأنواع شيوعا هو حليب البقر وحليب الجاموس. لكن، هل سبق لك أن تساءلت عن أوجه التشابه والتفاوت بين هذين النوعين، وما يتبع ذلك من أثر في صحتك؟
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علامات تكشف أن الكبد لا يتخلص من السموم جيدا

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، ففي كل يوم يدعم حياتك اليومية من خلال تزويدك بالطاقة، ومكافحة العدوى، وإزالة السموم، والمساعدة في مكافحة تجلط الدم، بالإضافة إلى تنظيم الهرمونات وأكثر من ذلك بكثير. إن الكبد يقوم بالكثير من الوظائف في الجسم؛ لذلك عندما لا يعمل على النحو الأمثل، لا بد من ملاحظتك هذا الأمر لأنه في تلك الحالة قد تُخزن السموم والدهون في خلايا الكبد. إليك علامات تحذير مبكرة تنذرك بأن الكبد يعمل ببطء، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
عدم-فقدان-الوزن-في-رمضان

دراسة: الشعور بالإجهاد والتوتر يزيد من الوزن

عندما تكون في وضع مريح يوم إجازتك، وتشعر بأنك بحاجة إلى الاستمتاع قليلا، يمكنك الجلوس في الشمس الصباحية قليلا كنوع من الاسترخاء لتخفيف الإجهاد الذي يصيبك يوميا نتيجة ضغوطات العمل المستمرة التي لا يمكن الخلاص منها. وعند إصابتك بالضغوط والإجهاد، غالبا ما تتجه إلى تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون أو تحاول تناول الحلوى لتفريغ غضبك، ولهذا يعمل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز على معرفة سبب صعوبة تجاهل الأطعمة غير الصحية. وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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